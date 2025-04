“Melodie in… salotto”: a Ragusa il fascino del pianoforte a quattro mani con il Duo Nicora-Baroffio

Prosegue a Ragusa la 30ª stagione concertistica della rassegna “Melodica – La Musica dell’Anima” con un appuntamento di grande raffinatezza. Sabato 12 aprile alle ore 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di via Giacomo Matteotti 61 ospiterà il concerto “Melodie in… salotto”, con protagonisti i pianisti Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio, apprezzatissimo duo italiano di pianoforte a quattro mani.

Organizzata dall’Associazione Melodica sotto la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero, e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e della Regione Sicilia – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – la rassegna si conferma un punto di riferimento per gli amanti della musica colta.

Il programma della serata condurrà il pubblico in un vero e proprio salotto musicale ottocentesco, con un repertorio che mescola energia, eleganza, drammaticità e virtuosismo. Le mani di Nicora e Baroffio si muoveranno all’unisono su un unico pianoforte, regalando un’esperienza sonora avvolgente e ricca di emozione.

“Il Duo Nicora-Baroffio rappresenta un esempio perfetto dell’eleganza e dell’intensità che la musica per pianoforte a quattro mani riesce a trasmettere – ha dichiarato Diana Nocchiero – Il concerto regalerà al pubblico un’esperienza unica, un’occasione preziosa per lasciarsi incantare dalla magia del pianoforte con fascino e leggerezza”.

Attivo dal 1993, il duo si è esibito in prestigiose sale da concerto in Italia e all’estero, ricevendo consensi unanimi da pubblico e critica. Il loro repertorio spazia dalle grandi composizioni dell’Ottocento a trascrizioni d’autore, con particolare attenzione alla musicalità e all’intesa espressiva.

L’ingresso all’auditorium è previsto a partire dalle ore 20.00. Biglietto intero €10, ridotto €5 per studenti fino a 20 anni. Ingresso gratuito per i bambini sotto gli 8 anni.

Per info e prenotazioni: 366 9790999 / 349 2993208, email: associazione.melodica@gmail.com – sito ufficiale: www.melodicaweb.it.

