Melodica, l’anima della musica chiude in bellezza: il sipario cala tra pianoforte e poesia

Si chiude nel segno della bellezza e dell’eccellenza artistica la 30ª stagione di “Melodica – La Musica dell’Anima”, una delle rassegne concertistiche più longeve e amate della Sicilia, che da tre decenni incanta il pubblico ragusano portandolo in viaggio tra i capolavori della musica colta.

Sabato 9 giugno alle ore 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa accoglierà il Duo Pianistico Maria Sbeglia e Umberto Zamuner con un concerto dal titolo evocativo: “Una sera al Teatro tra Opera e Balletto”. Un appuntamento di chiusura che promette eleganza, virtuosismo e suggestione, in un raffinato percorso musicale attraverso le più celebri pagine dell’opera lirica e dei grandi balletti romantici, rivisitate a quattro mani.

Una serata pensata non solo come spettacolo, ma come vera e propria esperienza estetica. Il duo napoletano, attivo dal 1991 e stimato a livello internazionale per la perfetta sintonia interpretativa, accompagnerà gli spettatori in un mondo fatto di emozioni pure e memoria teatrale, tra slanci melodici e strutture sinfoniche sapientemente trascritte per pianoforte.

«Con questo concerto straordinario – afferma Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – celebriamo non solo la fine di una stagione, ma trent’anni di passione, cultura e condivisione. Il Duo Sbeglia-Zamuner incarna esattamente lo spirito di Melodica: arte, dedizione e un profondo rispetto per la musica che parla all’anima».

Sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dalla Regione Sicilia, Melodica continua a distinguersi per la qualità delle proposte e la fedeltà di un pubblico trasversale, attento e affezionato. L’ingresso al concerto è previsto alle ore 20.00; il biglietto intero è di €10, ridotto €5 per studenti fino a 20 anni, gratuito per i bambini sotto gli 8 anni.

Informazioni e prenotazioni: 366 9790999 – 349 2993208, associazione.melodica@gmail.com, www.melodicaweb.it

