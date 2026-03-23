Maurizio Mastrini a Ragusa: il pianista “fenomeno” in concerto con il Capelli International Tour

La musica visionaria e intensa del pianista e compositore Maurizio Mastrini arriva a Ragusa per uno degli appuntamenti più attesi della stagione concertistica. Sabato 28 marzo alle ore 20.30 l’artista umbro sarà protagonista sul palco dell’Auditorium del Centro Commerciale Culturale con il suo nuovo “Capelli International Tour 2026/27”, un viaggio musicale tra emozioni, visioni e paesaggi interiori.

Il concerto rientra nella 31ª stagione concertistica internazionale Melodica – La Musica dell’Anima, la rassegna diretta da Diana Nocchiero che da oltre trent’anni porta nella città siciliana alcuni dei protagonisti più interessanti del panorama musicale internazionale.

Un pianista che reinventa la musica

Artista fuori dagli schemi, Mastrini è considerato una delle figure più originali della musica contemporanea. Pianista, compositore e direttore d’orchestra, ha costruito negli anni un linguaggio personale capace di unire tradizione classica e sperimentazione.

La sua musica nasce lontano dai riflettori, in un eremo immerso nella natura dell’Umbria, dove prende forma un universo sonoro fatto di silenzi, contrasti e improvvise vertigini emotive. Nei suoi concerti convivono le grandi pagine del repertorio pianistico e una scrittura contemporanea intensa e minimalista, capace di emozionare con poche note.

Celebre è il progetto “Il Mio Mondo al Contrario”, in cui i brani vengono eseguiti al contrario, dall’ultima nota alla prima. Un’idea che ha reso Mastrini famoso nel mondo e che ha conquistato pubblico e critica per la sua originalità.

Nei suoi programmi musicali non è raro trovare accanto alle composizioni originali anche autori immortali come Frédéric Chopin, Franz Liszt e Ludwig van Beethoven, interpretati con uno stile personale e profondamente emotivo.

Oltre 980 concerti nel mondo e milioni di ascolti

Con oltre 980 concerti internazionali e più di 48 milioni di ascolti su Spotify, Mastrini è oggi uno dei pianisti italiani più seguiti anche nel mondo dello streaming musicale.

Diplomato al Conservatorio Morlacchi di Perugia e allievo del grande pianista Vincenzo Vitale, nel corso della sua carriera ha pubblicato più di venti album e sviluppato progetti artistici innovativi.

Ha composto musiche per la RAI e produzioni internazionali, fondato l’Accademia Nazionale d’Arte Musicale e ideato il metodo pianistico Pentamano. Tra il 2024 e il 2025 ha realizzato una tournée mondiale di oltre 160 concerti esibendosi in alcune delle sale più prestigiose del pianeta, tra cui la leggendaria Carnegie Hall, l’Arena di Tokyo e lo Sporting Monte-Carlo.

Ogni concerto è concepito come un’esperienza irripetibile, capace di coinvolgere il pubblico in un percorso emotivo che unisce profondità musicale e libertà creativa.

La stagione Melodica continua a stupire

«Accogliere Maurizio Mastrini nella nostra stagione – spiega la direttrice artistica Diana Nocchiero – significa offrire al pubblico un’esperienza che va oltre il concerto. La sua musica è profondamente contemporanea e allo stesso tempo senza tempo: un invito ad ascoltare in modo nuovo, lasciandosi guidare dall’emozione e dalla sorpresa».

L’ingresso del pubblico è previsto dalle ore 20.00.

© Riproduzione riservata