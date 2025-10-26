Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Matrimonio a Ibla, i fuochi d’artificio sporcano le facciate delle case: residenti infuriati e carabinieri sul posto
26 Ott 2025 17:38
Un matrimonio da favola, nello scenario barocco di Ragusa Ibla, si è trasformato in un piccolo caso di cronaca. Ieri pomeriggio, al termine della cerimonia celebrata nella maestosa cornice del Duomo di San Giorgio, una coppia di sposi ha voluto festeggiare in modo spettacolare il proprio “sì” con un lancio di fuochi d’artificio colorati dal sagrato della chiesa.
Un gesto pensato per rendere ancora più scenografico il momento, ma che ha finito per creare qualche problema alle abitazioni circostanti. Le scintille e i residui pirotecnici, infatti, hanno raggiunto i prospetti di alcune case che si affacciano su piazza Duomo, lasciando evidenti tracce di sporco e macchie sui muri. Una di queste abitazioni, secondo quanto riferito dai residenti, era stata ristrutturata di recente.
I proprietari, comprensibilmente infuriati, hanno contattato i Carabinieri, chiedendo un intervento e valutando la possibilità di presentare una denuncia per danni.
L’episodio riaccende il tema della necessità di maggiore consapevolezza da parte di chi sceglie di celebrare eventi privati in luoghi di pregio come Ragusa Ibla, dove ogni scorcio è patrimonio collettivo e ogni eccesso rischia di arrecare danni a un contesto unico.
La coppia, intanto, potrebbe dover rispondere dei danni causati, qualora i residenti decidessero di procedere con una formale richiesta di risarcimento. Una giornata di festa, insomma, che si è conclusa con qualche scintilla di troppo – e non solo in senso figurato.
