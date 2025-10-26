Matrimonio a Ibla, i fuochi d’artificio sporcano le facciate delle case: residenti infuriati e carabinieri sul posto

Un matrimonio da favola, nello scenario barocco di Ragusa Ibla, si è trasformato in un piccolo caso di cronaca. Ieri pomeriggio, al termine della cerimonia celebrata nella maestosa cornice del Duomo di San Giorgio, una coppia di sposi ha voluto festeggiare in modo spettacolare il proprio “sì” con un lancio di fuochi d’artificio colorati dal sagrato della chiesa.

Un gesto pensato per rendere ancora più scenografico il momento, ma che ha finito per creare qualche problema alle abitazioni circostanti. Le scintille e i residui pirotecnici, infatti, hanno raggiunto i prospetti di alcune case che si affacciano su piazza Duomo, lasciando evidenti tracce di sporco e macchie sui muri. Una di queste abitazioni, secondo quanto riferito dai residenti, era stata ristrutturata di recente.

I proprietari, comprensibilmente infuriati, hanno contattato i Carabinieri, chiedendo un intervento e valutando la possibilità di presentare una denuncia per danni.

L’episodio riaccende il tema della necessità di maggiore consapevolezza da parte di chi sceglie di celebrare eventi privati in luoghi di pregio come Ragusa Ibla, dove ogni scorcio è patrimonio collettivo e ogni eccesso rischia di arrecare danni a un contesto unico.

La coppia, intanto, potrebbe dover rispondere dei danni causati, qualora i residenti decidessero di procedere con una formale richiesta di risarcimento. Una giornata di festa, insomma, che si è conclusa con qualche scintilla di troppo – e non solo in senso figurato.

