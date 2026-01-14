MasterChef Italia: arriva Ciccio Sultano

La cucina come racconto, il territorio come ispirazione, l’identità come valore assoluto. A MasterChef Italia arriva uno dei momenti più attesi e significativi di questa stagione: la Masterclass apre le porte a Ciccio Sultano, chef due Stelle Michelin del ristorante Duomo di Ragusa, protagonista di uno Skill Test che promette di lasciare il segno.

Nella puntata di giovedì 15 gennaio, in onda alle 21:15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy entra nel vivo e sceglie di farlo affidandosi a uno dei massimi interpreti della cucina italiana contemporanea.

Ciccio Sultano a MasterChef: la Sicilia come esperienza gastronomica

La presenza di Ciccio Sultano non è solo una guest appearance, ma un vero e proprio viaggio culinario nella Sicilia più autentica. Lo chef porta in Masterclass una cucina che unisce memoria, tecnica e innovazione, trasformando ogni piatto in un racconto di cultura, paesaggio e tradizione.

Durante lo Skill Test, gli aspiranti chef saranno chiamati a confrontarsi con la sua filosofia: rispetto assoluto della materia prima, profondità di gusto e capacità di evocare un territorio complesso e ricchissimo come quello siciliano. Una prova che va oltre la tecnica e che richiede maturità, consapevolezza e visione.

Una prova che alza l’asticella della competizione

Nel momento cruciale della stagione, la Masterclass diventa teatro di una sfida ad altissimo livello. Con Ciccio Sultano, MasterChef Italia alza l’asticella, chiedendo ai concorrenti non solo di cucinare bene, ma di pensare come veri professionisti.

La Sicilia proposta dallo chef stellato non è folklore, ma eccellenza gastronomica, fatta di equilibri complessi, sapori netti e identità forti. Per molti concorrenti, lo Skill Test rappresenterà un banco di prova decisivo: chi riuscirà a interpretare davvero l’anima della cucina siciliana?

Appuntamento su Sky Uno e NOW

L’appuntamento con MasterChef Italia è per giovedì 15 gennaio alle 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Una serata che profuma di Sicilia, di alta cucina e di scelte decisive.

