Marina di Ragusa, residenti di Contrada Fontana Nuova-Nave esasperati: “Strade dissestate, spazzatura e notti insonni”

Strade pericolose, vegetazione abbandonata, rifiuti per strada, assenza di illuminazione pubblica e notti disturbate da urla fino all’alba. È questo il quadro desolante denunciato dai residenti di Contrada Fontana Nuova – Nave, a Marina di Ragusa.

Un cittadino, proprietario di un’abitazione nella zona, racconta l’esasperazione di un’intera comunità:

«Quest’estate quasi ogni sera siamo stati vittime di urla nelle ore notturne, dalle 2 alle 6 del mattino. Abbiamo fatto diverse segnalazioni alla Polizia e all’amministrazione comunale, ma riceviamo solo silenzio e indifferenza. Siamo stanchi!».

Una contrada dimenticata

I problemi evidenziati dai residenti riguardano non solo la vivibilità ma anche la sicurezza: strade dissestate, con rischio per automobilisti e pedoni. Mancanza di manutenzione della vegetazione e presenza di spazzatura lungo le vie. Assenza di illuminazione pubblica, che rende le aree buie e insicure. Disturbi notturni, con schiamazzi e urla segnalati ripetutamente alle autorità

«Non esiste solo il centro di Marina di Ragusa con piste ciclabili e arredi urbani – sottolineano i residenti – anche le contrade meritano attenzione e servizi adeguati». «Viviamo in una zona che merita dignità e rispetto – concludono –. Non vogliamo più essere cittadini di serie B».

