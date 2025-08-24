Marina di Ragusa, invasione di zanzare: cittadini chiedono nuove disinfestazioni

Nonostante la recente campagna di disinfestazione effettuata dal Comune di Ragusa nei giorni 11, 12 e 13 agosto, i residenti e i villeggianti di Marina di Ragusa continuano a lamentare una presenza massiccia di zanzare. Le serate al mare, soprattutto nelle zone residenziali e nei pressi del porto turistico, sono diventate un vero e proprio tormento: le persone sono costrette a rifugiarsi in casa, protette da zanzariere o repellenti, rinunciando a vivere gli spazi all’aperto.

Molti cittadini, sui social e nelle chat di quartiere, parlano di una situazione “insostenibile” e chiedono un nuovo ciclo di interventi, ritenendo che la disinfestazione programmata dal Comune non abbia avuto gli effetti sperati. “Non possiamo aprire balconi o stare fuori la sera – racconta una residente – le zanzare sono ovunque e diventano aggressive anche durante il giorno”.

I rischi sanitari: il caso sospetto di West Nile a Palermo

La preoccupazione cresce anche sul fronte sanitario. In Italia si registrano diversi casi di infezione da virus West Nile, con focolai già accertati in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, e casi sospetti segnalati anche al Sud. A Palermo, nei giorni scorsi, un paziente è stato sottoposto ad accertamenti al Policlinico per una possibile infezione da West Nile.

Il virologo Antonio Cascio, del Policlinico di Palermo, ha invitato a mantenere la calma:

“Nessun allarme per questo caso sospetto – spiega – il virus potrebbe circolare in Sicilia, come è già accaduto in passato. La malattia nella maggior parte dei casi è asintomatica, ma in rari episodi può presentare sintomi neurologici. È importante mantenere alta l’attenzione, eseguire i test nei pazienti con sintomi sospetti e soprattutto prevenire le punture di zanzare”.

Il medico ha anche ricordato le principali misure di prevenzione: installare zanzariere, indossare abiti lunghi, evitare ristagni d’acqua nei sottovasi o nei giardini.

La richiesta dei cittadini

A Marina di Ragusa la richiesta è unanime: un nuovo ciclo di disinfestazioni mirate e più frequenti. Con la stagione estiva ancora in corso e il continuo afflusso di turisti, la proliferazione delle zanzare rischia di trasformarsi non solo in un disagio, ma in un potenziale problema sanitario.

L’amministrazione comunale, che aveva già predisposto il calendario degli interventi di agosto, adesso potrebbe essere chiamata a intervenire di nuovo. Nel frattempo, resta fondamentale la collaborazione dei cittadini per ridurre al minimo i luoghi di riproduzione degli insetti, a partire dalle abitazioni private.

