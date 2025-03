Marina di Ragusa: ondata di furti in pieno centro dove cresce la preoccupazione tra i residenti

A Marina di Ragusa monta la preoccupazione tra i residenti per una serie di furti avvenuti nei giorni scorsi in pieno centro, nelle centralissime via Citelli e via Verne. La preoccupazione cresce tra i residenti, che segnalano un aumento delle attività criminali in zone considerate normalmente sicure e frequentate.

Sono stati registrati tre furti con scasso e un tentativo di effrazione. I malviventi si sono introdotti in abitazioni private e, dopo aver forzato porte e finestre, hanno portato via vari oggetti di valore. Tra i beni rubati figurano tre monopattini elettrici, un frigorifero, oltre a numerosi effetti personali appartenenti ai residenti. Gli autori dei furti hanno anche danneggiato gravemente infissi e porte, creando danni ingenti alle proprietà. In uno dei furti, i ladri hanno addirittura tentato di entrare in una casa, ma sono stati disturbati e costretti a fuggire prima di riuscire a compiere il colpo.

Le vittime hanno prontamente sporto denuncia presso la Polizia e i Carabinieri, ma la crescente preoccupazione tra i cittadini è palpabile. Molti temono che la situazione possa peggiorare, soprattutto a causa della spregiudicatezza con cui i ladri operano. Questi ultimi, infatti, sembrano agire senza timore, approfittando della scarsa sorveglianza in alcune zone del quartiere, dove le abitazioni, soprattutto quelle estive, sono temporaneamente disabitate a seguito del termine della stagione turistica.

A seguito degli episodi, alcuni residenti hanno espresso l’intenzione di fare un esposto alle autorità locali per chiedere maggiori controlli nella zona, in particolare nelle abitazioni che, durante questo periodo dell’anno, sono vuote e più vulnerabili. La richiesta di maggiore sicurezza si sta diffondendo tra i cittadini, preoccupati non solo per i danni materiali, ma anche per il senso di insicurezza che sta crescendo tra chi vive in zona.

