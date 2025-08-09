Marina di Ragusa in festa per Maria Santissima di Portosalvo: fede, tradizione e comunità

Entrano nel vivo a Marina di Ragusa i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Portosalvo, patrona dei marinai e custode delle rotte, nell’Anno Santo 2025.

Domani, domenica 10 agosto, il programma religioso prevede messe in chiesa alle 8, 9, 10 e 11. Alle 19 è in calendario la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Francesco Saverio, al villaggio Gesuiti, mentre alle 19.30 si terrà la messa nel giardino delle Suore del Sacro Cuore, in via Augusta. Nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo, alle 19.15, recita del Rosario meditato e coroncina, seguite alle 20 dalla messa con la benedizione delle mamme in attesa. Alle 20.30 celebrazione eucaristica presso l’RSA N.K. (ex seminario estivo, via Rimembranza).

Da lunedì prenderà il via il triduo di preparazione alla festa: ogni giorno alle 8 celebrazione eucaristica e alle 18.45 Rosario meditato e coroncina, seguiti alle 19.30 dalla messa con omelia di don Luca Roccaro. Alle 21.30, nel giardino delle Suore del Sacro Cuore, la compagnia teatrale Quelli del circolo porterà in scena la commedia Come si rapina una banca, a cura di Liolà – Pro Loco Mazzarelli.

Il parroco, don Riccardo Bocchieri, invita i fedeli a illuminare e addobbare le vie della processione e ricorda che in sacrestia sono disponibili i drappi con l’immagine della Madonna e gli striscioni “W Maria”. Durante il novenario proseguirà la raccolta di generi alimentari per i poveri della parrocchia.

