Salesiani Ragusa in festa per Maria Ausiliatrice

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La comunità parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice a Ragusa si stringe attorno alla sua Patrona per i solenni festeggiamenti annuali, un momento di profonda grazia e rinnovamento spirituale che quest’anno si intreccia con il ricordo vivo del carisma di don Bosco e delle parole storiche di mamma Margherita.

Nell’introdurre le celebrazioni, il parroco don Carmelo Buccieri ha voluto richiamare l’esempio delle tante madri che, affidando i propri figli alla Vergine sotto la statua della chiesa parrocchiale, rinnovano ogni giorno una fede matura, forte e gioiosa, capace di farsi carne nella quotidianità del lavoro, dello studio e della vita familiare. Un amore tangibile, testimoniato dalle lampade costantemente accese e dalle preghiere silenziose dei fedeli ai piedi del simulacro.

Il ricco programma delle celebrazioni ha preso ufficialmente il via lo scorso 17 maggio con il tradizionale ed emozionante rito della traslazione del simulacro di Maria Ausiliatrice sulla sua vara. Il giorno successivo sono iniziati i cinque giorni di predicazione curati da padre Antonino Cascione, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo a Ragusa, con celebrazioni animate quotidianamente dai vari gruppi dell’opera salesiana. Parallelamente ai momenti di preghiera, il quartiere ha vissuto tre giornate all’insegna dello sport e dell’aggregazione, dal 18 al 20 maggio, grazie a un torneo di pallavolo che ha riscosso un grande successo di pubblico e partecipazione.

I festeggiamenti entrano nel vivo oggi domenica 24 maggio, in concomitanza con la Solennità di Pentecoste. Le celebrazioni eucaristiche della giornata saranno articolate in diversi orari, precisamente alle ore 8:00, 9:30, 11:30 e 19:00, permettendo così la più ampia partecipazione dei fedeli. La stessa serata della vigilia sarà dedicata alla dimensione più squisitamente ricreativa e comunitaria: a partire dalle ore 20:15 si terrà il tradizionale momento conviviale dell’”Arrusti e Mangia”, seguito alle 20:30 dallo spettacolo “Il bandolo della matassa”, che vedrà protagonista l’attore comico Massimo Spata per una serata da vivere in famiglia e all’insegna della convivialità.

Lunedì 25 maggio sarà il giorno della Solennità e della festa esterna di Maria Ausiliatrice. Dopo le messe del mattino previste alle ore 7:20 e alle 9:00, il pomeriggio si aprirà alle 18:30 con la recita del Santo Rosario, a cui seguirà alle ore 19:00 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Carmelo Buccieri.

Al termine della funzione si terrà il rito della benedizione dei portatori, che precederà, alle ore 20:00, l’uscita del simulacro. La processione si snoderà per le principali vie del quartiere, toccando via Gagini, corso Vittorio Veneto, via Buonarroti, via Sant’Anna, via Generale Scrofani, via Solferino, via IV Novembre, via Odierna, via Pitrè, via Cadorna, corso Italia e nuovamente via Gagini, dove si terrà una sosta per il tradizionale spettacolo pirotecnico prima del rientro attraverso la rotonda. Per l’occasione, i residenti sono invitati ad addobbare i balconi al passaggio della Patrona.

I momenti di preghiera proseguiranno anche sabato 30 maggio in occasione della Giornata del Sollievo. Il programma prevede alle ore 18:30 la recita del Santo Rosario e alle ore 19:00 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Giorgio Occhipinti, vicario parrocchiale della Cattedrale di San Giovanni Battista, che chiuderà idealmente questo intenso periodo di devozione e condivisione.



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