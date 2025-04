Marina di Ragusa e il concerto del Primo Maggio: sul palco la voce storica della PFM

Un Primo Maggio in grande stile, sotto il segno della musica d’autore e dello spettacolo. È quello che attende Marina di Ragusa, pronta a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per uno degli appuntamenti più attesi della primavera iblea. Piazza Torre ospiterà infatti, a partire dalle ore 18:00, il Concerto del Primo Maggio, promosso dalla Pro Loco Mazzarelli e dal contenitore culturale Liolà, con il patrocinio del Comune di Ragusa e il supporto dell’Azienda Florovivaistica Bellina.

A infiammare il pubblico sarà Bernardo Lanzetti, voce storica e primo frontman della PFM – Premiata Forneria Marconi, gruppo simbolo del rock progressivo italiano. Un nome che ha scritto la storia della musica italiana e che torna sul palco per far rivivere brani entrati nel mito.

Con lui, l’eleganza e la potenza di Catherine Montavon, violinista di fama internazionale, capace di fondere la tecnica classica con il linguaggio contemporaneo, regalando al pubblico atmosfere suggestive e momenti di pura intensità emotiva.

A chiudere la serata saranno gli Strike, amatissima band siciliana, celebre per le sue performance ad alta energia che attraversano rock, pop e cantautorato italiano. Un mix perfetto per far ballare e cantare tutta la piazza.

“Siamo orgogliosi di offrire un concerto di grande qualità artistica – commenta Tonino Gulino, presidente della Pro Loco Mazzarelli – che arricchisce la nostra primavera e valorizza Marina di Ragusa come punto di riferimento culturale e turistico”.

L’invito è rivolto a cittadini e turisti: una serata gratuita, aperta a tutti, per celebrare la Festa dei Lavoratori tra musica, condivisione e bellezza del territorio.

