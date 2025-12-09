Marina di Modica: una nuova passerella rialzata per tutelare le dune. VIDEO

Marina di Modica si prepara a diventare più accessibile e sostenibile grazie a una nuova passerella rialzata che collegherà l’area del Laghetto a Piazza Mediterraneo. L’infrastruttura attraverserà la spiaggia con un percorso panoramico studiato per tutelare le dune costiere, migliorare l’accessibilità e favorire la mobilità dolce lungo tutto il litorale.

Il progetto, dal valore complessivo di 160 mila euro, non comporterà oneri per le casse comunali, essendo interamente finanziato dal GALP, Gruppo di Azione Locale per la Pesca, e dal GAC dei Due Mari, nell’ambito di un accordo con l’Autorità di Gestione di Palermo. L’intervento rappresenta un esempio concreto di come fondi europei possano essere utilizzati per realizzare opere pubbliche utili e sostenibili.

Ecologia, inclusione e fruibilità: la visione del Comune

«Abbiamo voluto coniugare tutela ambientale e sviluppo sostenibile», spiega l’assessore alla Transizione Ecologica e politiche ambientali, Samuele Cannizzaro. La passerella sarà realizzata ad un’altezza tale da proteggere la vegetazione, stabilizzare le dune e ridurre l’erosione costiera. L’infrastruttura consentirà inoltre il passaggio delle tartarughe Caretta Caretta, che negli ultimi anni hanno nidificato lungo la costa modicana.

La struttura sarà fruibile dalla primavera fino all’autunno inoltrato, con rampe di accesso ogni 50 metri per permettere l’ingresso anche ai diversamente abili. Segnapassi luminosi a terra renderanno possibile utilizzare la passerella anche nelle ore serali, migliorando sicurezza e praticità.

«È un’infrastruttura che guarda alla qualità della vita e all’inclusione», aggiunge l’assessore al Turismo, Tino Antoci. La passerella faciliterà spostamenti a piedi, in bicicletta o con monopattini, collegando due parti fondamentali della Marina di Modica e integrandosi con i servizi dei lidi balneari.

Un investimento strategico per il futuro del territorio

La sindaca Maria Monisteri sottolinea l’importanza strategica dell’opera: «Abbiamo intercettato fondi europei senza gravare sul bilancio comunale, destinandoli a un’infrastruttura utile e visibile, capace di migliorare l’immagine e la vivibilità di Marina di Modica. Questo intervento rappresenta un passo importante verso una località più moderna, accessibile e rispettosa dell’ambiente, coerente con gli standard richiesti per la Bandiera Blu».

