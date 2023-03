Marina di Modica, torna alla città un bene confiscato alla mafia: diventerà un centro antiviolenza

Una villetta che si trova a Marina di Modica. Un immobile in ottime condizioni che si trova in via del Mughetto 103/M (ex via del Laghetto), dopo essere stato confiscato alla mafia tornerà alla città.

Giorno 7 marzo alle ore 11, il bene sarà ufficialmente riconsegnato dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al Comune di Modica che, previo bando di legge, intende assegnarlo ad un centro antiviolenza con annesso alloggio temporaneo per le vittime di violenza.

UN CENTRO ANTIVIOLENZA PER AIUTARE LE DONNE IN DIFFICOLTA’



La decisione del Comune di Modica circa la assegnazione del bene permetterà di accrescere le azioni concrete a tutela della libertà della donna, purtroppo spesso vittima di atti di violenza.

Alla cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Ragusa parteciperanno: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il Presidente del Tribunale di Ragusa, i vertici delle locali Forze di Polizia, i componenti del Nucleo di Supporto costituito presso la Prefettura ed un rappresentante dell’Associazione “Libera”.

Durante la cerimonia che prevede la consegna delle chiavi e il taglio del nastro, sarà anche apposta una targa che identificherà il bene come “bene confiscato alla criminalità organizzata” e delle bandiere istituzionali. Sarà anche piantumato un albero di mimosa come simbolo di richiamo alle tematiche femminili.