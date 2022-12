A Pozzallo 2 milioni dal Pnrr per valorizzare un bene confiscato alla mafia: nascerà il “Villaggio della solidarietà”

Oltre due milioni di euro in arrivo a Pozzallo dai fondi del PNRR per valorizzare un bene confiscato alla mafia. In particolare, nell’ambito della Missione 5 del Pnrr, Investimento 2, il Comune ha ottenuto un contributo a fondo perduto di ben 2.381.330,53 euro per la realizzazione del così chiamato “Villaggio della Solidarietà”.

Il progetto finanziato riguarda il recupero e la valorizzazione del bene confiscato sito in Contrada Scaro, che comprendeva originariamente quasi 3 ettari di terreno su cui insistevano dei fabbricati rurali. Parte di quei fabbricati è stata già inglobata in una nuova costruzione destinata al Centro Diurno per Disabili, grazie un precedente finanziamento.

La presente proposta progettuale prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di spazi pubblici destinati alla creazione di spazi multivalenti, che si collochino nella rete dei servizi sociali territoriali. Nello specifico gli interventi da realizzare saranno: -Centro antiviolenza per donne e bambini vittime di violenza -Centro polivalente che ospiterà attività di protezione civile, attività legate alla seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati, attività di inclusione sociale legati ai giovani con disabilità e ad adolescenti con fragilità proveniente da contesti famigliari problematici. -Messa in sicurezza e sistemazione dei terreni facenti parte del bene confiscato, e creazione di un orto sociale a servizio dei destinatari delle attività progettuali.