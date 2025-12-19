Marina di Modica si prepara a correre…perchè Natale è anche ritrovarsi nel nome dello sport

C’è un’aria speciale che si respira a Natale: il profumo di casa, la voglia di ritrovarsi e di condividere perché no, anche la passione per lo sport. Ed è proprio da questo spirito che nasce la prima Social Run organizzata a Marina di Modica, un evento sportivo non agonistico che promette sorrisi, abbracci e tante good vibes.

L’iniziativa porta la firma di Valeria Paolino, giovane modicana fuorisede che, come tanti, rientra a casa per le feste. Un ritorno che diventa occasione per creare qualcosa di nuovo e autentico: un momento di condivisione attraverso lo sport, pensato per rivedere amici d’infanzia, rincontrare volti familiari e fare nuove amicizie durante le vacanze natalizie.

La Social Run si sviluppa su un percorso di 5 chilometri a ritmo easy, accessibile davvero a chiunque. Non importa il livello di allenamento o l’esperienza: qui non conta il cronometro, ma il piacere di muoversi insieme.

Lungo il tragitto sono previsti check-point di ricompattamento, momenti in cui il gruppo si fermerà per assicurarsi che nessuno resti indietro. Il messaggio è chiaro e potente: NESSUNO sarà lasciato solo, e TUTTI saranno incoraggiati ad arrivare fino alla fine.

La Social Run non è solo una corsa, ma un vero e proprio ritrovo di comunità, dove lo sport diventa linguaggio universale capace di unire generazioni e storie diverse. Un modo semplice e genuino per vivere il territorio, respirare il mare d’inverno e condividere il tempo con leggerezza.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale ci sarà anche uno special guest, un atleta modicano di successo che guiderà il riscaldamento pre-corsa e condividerà preziosi consigli sul movimento corretto. Il suo nome, per ora, resta una sorpresa, pronta a essere svelata solo il giorno dell’evento.

«L’idea è portare energia positiva, creare connessioni e regalare sorrisi», racconta Valeria Paolino. E in fondo, non c’è periodo migliore del Natale per farlo: quando tornare a casa significa anche ritrovarsi, riscoprire il senso di appartenenza e costruire nuovi ricordi.

La prima Social Run di Marina di Modica si candida così a diventare un piccolo grande appuntamento del cuore, dove ogni passo conta, ma ciò che resta davvero è la condivisione.

Perché a Natale, correre insieme è un po’ come tornare a casa. L’appuntamento è per il 23 dicembre alle ore 10.00 all’Auditorium.

