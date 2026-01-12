Marina di Modica senz’acqua nei fine settimana: la denuncia di residenti e commercianti esasperati

Disservizi idrici continui, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi. È una situazione che a Marina di Modica non riguarda più soltanto i mesi estivi, ma che si ripropone anche in pieno inverno, creando forti disagi a residenti e operatori commerciali che vivono e lavorano nella frazione balneare tutto l’anno.

A farsi portavoce delle numerose segnalazioni arrivate in queste settimane è Marcello Sarta, amministratore della pagina social “Sei di Marina di Modica se…”, che raccoglie quotidianamente le lamentele di cittadini ormai esasperati. «Ci arrivano decine di messaggi – spiega – da parte di famiglie e commercianti che si ritrovano improvvisamente senz’acqua. Non si tratta più di episodi isolati, ma di una criticità strutturale che va avanti da anni».

Secondo quanto denunciato, i guasti alla conduttura principale si verificano sempre più spesso proprio nei weekend, con il risultato che l’intera frazione resta a secco per ore, se non per intere giornate. Una situazione particolarmente grave per chi non dispone di cisterne o ha solo piccole riserve d’acqua, rendendo impossibile svolgere anche le più elementari attività quotidiane.

A preoccupare è anche un altro aspetto segnalato da diversi residenti: nelle cisterne e nei recipienti delle abitazioni si accumulerebbero sabbia e fanghiglia, probabilmente legate ai continui interventi di riparazione sulla rete idrica. Residui che finiscono poi nelle condutture domestiche, arrivando a rubinetti, docce e servizi igienici, con evidenti disagi e possibili rischi sotto il profilo igienico-sanitario.

«Siamo consapevoli – sottolinea Sarta – che la rete idrica e l’impianto elettrico che alimenta le strutture siano ormai vetusti e soggetti a continui guasti. Ma non si può andare avanti all’infinito con soluzioni tampone. Serve una programmazione seria per il rifacimento totale della rete».

L’appello è rivolto al Comune di Modica, affinché si attivi in modo concreto per intercettare i fondi necessari e avviare un intervento strutturale capace di restituire affidabilità a un servizio essenziale. Nel frattempo, però, vengono chieste risposte immediate, soprattutto nella gestione delle emergenze.

«È indispensabile – conclude – che Iblea Acque, che si occupa della manutenzione, garantisca interventi tempestivi anche nei fine settimana e nei giorni festivi, senza rinviare tutto al primo giorno lavorativo utile. L’acqua non è un lusso, ma un diritto fondamentale. Marina di Modica non può più permettersi di restare senz’acqua né di riceverla in condizioni non adeguate».

