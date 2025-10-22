Per la prima volta in Italia, professionisti di discipline diverse – medici, ortopedici, fisioterapisti, chinesiologi, odontoiatri e tecnici specializzati – si incontrano per affrontare la scoliosi come fenomeno globale, superando i confini tra le varie competenze mediche.Nasce così Accademia Scoliosi, un progetto scientifico e formativo d’eccellenza ideato dal dottor Francesco Mac Donald, medico ortopedico e […]
Marina di Modica, mille nuove sedute per l’Auditorium Mediterraneo grazie ai fondi europei
22 Ott 2025 14:12
L’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica cambia volto. Sono state installate mille nuove sedute gialloblù, che ridaranno freschezza e colore allo spazio all’aperto simbolo degli eventi estivi della città. L’intervento, interamente finanziato con fondi europei, è stato realizzato grazie all’adesione del Comune di Modica a un bando del GAL Terra Barocca, che ha consentito di utilizzare le risorse comunitarie disponibili evitando la perdita dei finanziamenti a causa delle scadenze imminenti.
«Abbiamo voluto cogliere un’opportunità concreta — spiega Tino Antoci, delegato al Turismo del Comune di Modica —. L’adesione al bando del GAL Terra Barocca ci ha permesso di rinnovare un luogo strategico per la nostra città, a costo zero per l’Ente, sfruttando fondi europei che altrimenti sarebbero andati persi. È un segnale di attenzione verso Marina di Modica e verso la qualità dell’offerta turistica e culturale del territorio».
Durante il sopralluogo effettuato ieri, Antoci ha potuto constatare di persona il risultato dell’intervento: un colpo d’occhio sorprendente, con i nuovi seggiolini dai colori giallo e blu che si integrano perfettamente con le mattonelle della gradinata, creando un effetto visivo armonioso e accogliente.
Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Maria Monisteri, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione: «L’Auditorium Mediterraneo è uno dei luoghi più rappresentativi dell’estate modicana. Investire sulla sua riqualificazione significa investire sulla cultura, sul turismo e sull’immagine della città. È un intervento che guarda al futuro, perché ci permette di prepararci per tempo alla stagione 2026, rendendo Marina di Modica sempre più pronta ad accogliere grandi eventi e spettacoli».
L’Auditorium, che ogni anno ospita i principali appuntamenti estivi della Fondazione Teatro Garibaldi e numerose manifestazioni culturali e musicali, torna così a nuova vita, con un restyling che unisce estetica e funzionalità.
Un intervento concreto, frutto di una programmazione attenta e della capacità dell’amministrazione comunale di trasformare le opportunità europee in risultati tangibili per la comunità.
