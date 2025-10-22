Marina di Modica, mille nuove sedute per l’Auditorium Mediterraneo grazie ai fondi europei

L’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica cambia volto. Sono state installate mille nuove sedute gialloblù, che ridaranno freschezza e colore allo spazio all’aperto simbolo degli eventi estivi della città. L’intervento, interamente finanziato con fondi europei, è stato realizzato grazie all’adesione del Comune di Modica a un bando del GAL Terra Barocca, che ha consentito di utilizzare le risorse comunitarie disponibili evitando la perdita dei finanziamenti a causa delle scadenze imminenti.

«Abbiamo voluto cogliere un’opportunità concreta — spiega Tino Antoci, delegato al Turismo del Comune di Modica —. L’adesione al bando del GAL Terra Barocca ci ha permesso di rinnovare un luogo strategico per la nostra città, a costo zero per l’Ente, sfruttando fondi europei che altrimenti sarebbero andati persi. È un segnale di attenzione verso Marina di Modica e verso la qualità dell’offerta turistica e culturale del territorio».

Durante il sopralluogo effettuato ieri, Antoci ha potuto constatare di persona il risultato dell’intervento: un colpo d’occhio sorprendente, con i nuovi seggiolini dai colori giallo e blu che si integrano perfettamente con le mattonelle della gradinata, creando un effetto visivo armonioso e accogliente.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Maria Monisteri, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione: «L’Auditorium Mediterraneo è uno dei luoghi più rappresentativi dell’estate modicana. Investire sulla sua riqualificazione significa investire sulla cultura, sul turismo e sull’immagine della città. È un intervento che guarda al futuro, perché ci permette di prepararci per tempo alla stagione 2026, rendendo Marina di Modica sempre più pronta ad accogliere grandi eventi e spettacoli».

L’Auditorium, che ogni anno ospita i principali appuntamenti estivi della Fondazione Teatro Garibaldi e numerose manifestazioni culturali e musicali, torna così a nuova vita, con un restyling che unisce estetica e funzionalità.

Un intervento concreto, frutto di una programmazione attenta e della capacità dell’amministrazione comunale di trasformare le opportunità europee in risultati tangibili per la comunità.

