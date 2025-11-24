Marina di Modica confermata sede della Tappa Gold nazionale di Beach Volley 2026

La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) ha ufficialmente assegnato a Marina di Modica una delle sole quattro Tappe Gold nazionali di beach volley, in programma dal 10 al 12 luglio 2026. La conferma premia il territorio ibleo e l’eccellenza organizzativa dimostrata nelle precedenti edizioni, consolidando Marina di Modica come punto di riferimento per gli eventi sportivi di alto livello nel panorama nazionale.

L’evento 2026 si preannuncia imperdibile, con la partecipazione dei migliori atleti italiani, e un programma ricco di competizione, spettacolo e intrattenimento, capace di coinvolgere l’intera comunità locale. L’entusiasmo è ancora vivo per l’ultima edizione, nella quale trionfarono le coppie Daniele Lupo – Davide Borraccino e Chiara They – Sara Breidenbach.

Le parole del presidente ASD I Soci

«Siamo orgogliosi di annunciare che Marina di Modica ospiterà nuovamente una Tappa Gold, insieme a Termoli, Montesilvano e Caorle, sede della finale scudetto», dichiara Fabio Nicosia, presidente di ASD I Soci. «Questa conferma rappresenta una vittoria per il nostro territorio e un riconoscimento al lavoro e alla passione del nostro team. Senza il contributo di tutte le persone coinvolte, la Federazione non ci avrebbe affidato nuovamente un evento di tale livello».

