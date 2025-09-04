Marina di Modica allunga l’estate con “Sicily Food Vibes”: da venerdì un weekend tra mare, sole e grandi chef per la Regione Gastronomica Europea 2025

Modica si prepara a vivere un fine settimana che ha il sapore dell’estate e i profumi della tradizione culinaria siciliana. Dal 5 al 7 settembre 2025, in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica, andrà in scena la tappa regionale di Sicily Food Vibes, uno degli appuntamenti più attesi del progetto Sicilia Regione Gastronomica Europea 2025. Un evento che non solo porta nella frazione balneare modicana i grandi interpreti della cucina siciliana, ma che contribuisce a “prolungare” la stagione estiva con appuntamenti di richiamo capaci di unire turismo, cultura e gusto.

Un motivo in più per tornare questo weekend a Marina di Modica, che si prepara a vivere giornate calde e soleggiate: mare e bagni nelle ore più calde, e poi il pomeriggio e la sera la magia degli show cooking, dei laboratori e delle masterclass di Sicily Food Vibes.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, con il contributo organizzativo del Comune di Modica e in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Siciliani (URCS) e l’Associazione Cuochi Iblei. Non una semplice rassegna enogastronomica, ma un vero e proprio viaggio nell’identità isolana.

Il programma del weekend

Si parte venerdì 5 settembre alle ore 20 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità locali e regionali. Da lì in avanti, spazio ai laboratori e ai cooking show: lo chef Claudio Fidone aprirà con il laboratorio sul “Trancio di porchetta al profumo di carrubba”, seguito dal pastry chef Andrea Giannone con la sua cheesecake “Bedda Sicilia” a base di ricotta, cioccolato di Modica IGP, carruba e agrumi. Sarà poi la volta di Federico Di Rosa con i suoi “Sfizi Golosi”, in collaborazione con il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP, e degli chef Giovanni Dragonetti e Graziano Barone, che proporranno piatti capaci di fondere tradizione popolare e tecnica contemporanea.

Sabato 6 settembre toccherà al pastry chef Antonio Pitino con i “Fruttini di riposto” a base di mandorla, limone e carruba, e a Matteo Barone con la sua masterclass sul gelato alla carruba e Arancia Rossa IGP. La creatività sarà al centro anche con Concetto Cicero e nuovamente Andrea Giannone, che presenteranno la “Perla di Modica”, un dolce con frolla alla carruba, cremoso alla mpanatigghia e glassa croccante al cioccolato. Chiuderanno la giornata Rita Russotto ed Enrico Russino con un’omelette d’autore che unirà mare, terra e spezie.

Domenica 7 settembre gran finale con lo chef Lorenzo Ruta del Ristorante Ruta, che presenterà “Pomodoro, mix di spezie con cefalo marinato e salsa ponzu agli agrumi, accompagnato da insalatina di erbe spontanee”. Un piatto che racconta la Sicilia contemporanea, capace di innovare senza dimenticare le proprie radici.

A fare da filo conduttore tra i vari momenti della tre giorni sarà la food blogger Barbara Conti, che modererà alcuni degli incontri guidando il pubblico in un viaggio tra storie di cucina, territorio e tradizioni.

«Prosegue con successo il nostro tour gastronomico attraverso l’Isola – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo – Un’esperienza di gusto unica che sta raccogliendo l’apprezzamento dei cittadini siciliani, un modo per raccontare i nostri territori mettendo in campo un circuito virtuoso che lega cibo e paesaggio. Insomma, una formula vincente».

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha sottolineato il valore strategico della scelta di Marina di Modica: «La nostra idea di un turismo che vuole crescere, passa attraverso la destagionalizzazione, ne siamo fermamente convinti. E dobbiamo percorrerla puntando sull’eccellenza. E quale migliore eccellenza in terra di Sicilia del binomio cibo-mare? Da qui la scelta di fare di Marina di Modica la “nostra” tappa degli eventi di Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. Il primo weekend di settembre poi, è luogo “temporale” ideale per proporre la bontà e la bellezza della produzione enogastronomica di questo lembo di Sicilia e farlo con un grande evento come questo assume un significato che andrà ben oltre questi tre giorni. Sono sicura che saremo in tanti a godere di un fine settimana che farà di Marina di Modica e del suo cuore, piazza Mediterraneo, la capitale di Sicily Food Vibes».

Un messaggio ripreso anche dall’assessore comunale Tino Antoci, che ha voluto rimarcare il valore dell’iniziativa in chiave di promozione territoriale e turistica: «Marina di Modica solitamente, dopo agosto, vede ridursi la presenza di residenti e villeggianti, che tornano in città e rientrano solo nei fine settimana di settembre. Con Sicily Food Vibes invertiamo questa tendenza, offrendo un’occasione di socialità, cultura e scoperta delle produzioni tipiche che proietta la nostra frazione oltre la classica stagione estiva». foto di repertorio

© Riproduzione riservata