Mare senza frontiere: dal 1° luglio le postazioni lungo le spiagge iblee per disabili fisici e psichici

Dal 1° luglio al 31 agosto, l’ASP di Ragusa, in collaborazione con la Samot Ragusa Onlus, organizza la quinta edizione dell’iniziativa “Mare senza frontiere”. Questo servizio estivo di assistenza è dedicato alle persone con disabilità, consentendo loro di godere delle spiagge della provincia di Ragusa e di fare il bagno. La firma del protocollo d’intesa tra l’ASP, rappresentata dal Commissario straordinario, dott. Fabrizio Russo, e i sindaci dei comuni rivieraschi aderenti, ha dato ufficialmente il via al progetto nelle settimane precedenti. I sindaci si impegnano a fornire spazi adeguati e attrezzature che agevolino l’accesso al mare e la permanenza in spiaggia per le persone coinvolte.

IL PROGETTO

L’ASP, attraverso la Samot (selezionata come fornitore del servizio tramite una procedura selettiva), garantirà l’assistenza socio-sanitaria con la presenza di due operatori per ogni lido. Il servizio sarà disponibile dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30.

Il servizio sarà disponibile ogni settimana dal martedì alla domenica, ad eccezione del 15 agosto. Le persone interessate a usufruire del servizio dovranno presentarsi con un accompagnatore presso il punto prestabilito. Si consiglia di effettuare la prenotazione.

Ecco le postazioni attrezzate lungo la costa iblea:

Acate: Marina di Acate, Guardia medica

Ispica: Santa Maria del Focallo, Lido Otello

Modica: Marina di Modica, piazza Mediteranno e Maganuco

Pozzallo: Spiaggia libera adiacente a “Lido Enrique”

Ragusa: Marina di Ragusa, piazza Torre

Santa Croce Camerina: Punta Secca, Lungomare Amerigo Vespucci

Scicli: Donnalucata, Riviera di Ponente e Lido Aziz

Vittoria: Scoglitti, Riviera Lanterna