Marco Causarano nuovo segretario del PD di Scicli

E’ l’apertura di una nuova fase per il Pd cittadino che ha ricevuto sul tavolo le dimissioni irrevocabili di Emanuele Scala dal ruolo di segretario. Motivi personali alla base della decisione di Emanuele Scala che ha retto il partito negli ultimi anni, anni in cui il partito ha affrontato anche la fase delle elezioni amministrative per il rinnovo degli organi amministrativi dell’ente. La nomina, definita tempo, di Marco Causarano è arrivata a conclusione dell’assemblea che si è tenuta ieri presieduta dalla consigliera comunale Caterina Riccotti alla presenza del segretario Provinciale Curciullo e del deputato regionale Nello Dipasquale. Marco Causarano guiderà il partito nella fase di transizione necessaria per l’avvio delle procedure congressuali che porteranno alla formazione degli organismi di partito. “Il percorso che porterà al congresso sarà partecipato e fondato sulla corresponsabilità di tutte e tutti, aperto a tutti quanti si riconoscono nei valori fondanti la comunità democratica, non limitato ai tesserati, attento alle voci di tutto in centro sinistra – spiega in una nota il Pd cittadino – nel ringraziare Emanuele Scala per il lavoro svolto in questi tre anni e mezzo con competenza e passione politica, si apre una fase nuova, di preparazione ad un congresso che vogliamo sia un momento di confronto e partecipazione per scegliere insieme la nuova guida del circolo. L’amministrazione di centro destra, a tre quarti del proprio mandato, rimane asfittica alle forze migliori della città ed arroccata alle poltrone con un equilibrismo da fare invidia alla prima repubblica, incapace di soluzioni coraggiose nel rilancio dell’azione amministrativa. Il Partito Democratico intende costruire sin d’ora l’alternativa insieme alle altre forze del campo largo.

Ripartiamo dal dialogo, dall’impegno e dalla voglia di fare politica insieme. Il PD di Scicli c’è e guarda avanti”.

© Riproduzione riservata