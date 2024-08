Manca l’acqua da giorni nel centro storico di Modica: operatori economici costretti a fare “salti mortali”

E’ crisi idrica profonda nel centro storico di Modica, dove da giorni manca l’acqua a causa di un guasto a una delle condutture principali della città. Sebbene siano in corso i lavori di riparazione, l’acqua non è ancora disponibile e cià sta costringendo gli operatori economici a fare “salti mortali” per ottenere rifornimenti adeguati. Solo nella giornata di martedì, sono state fatte circa 80 chiamate ad Iblea Acque per ottenere un’autobotte.

Le critiche della CNA Ristorazione

A denunciare questa grave situazione è la presidente della CNA territoriale Ristorazione di Ragusa, Federica Muriana, la quale ha criticato la mancanza di misure straordinare adeguate per affrontare la straordinarietà della situazione. Questo disastro idrico si aggiunge alle difficoltà degli ultimi anni, dal Covid al calo del turismo dovuto all’incendio all’aeroporto di Catania nel 2023, e sta ulteriormente disincentivando le aziende locali che cercano di promuovere il turismo e l’economia.

Il segretario della Cna territoriale di Ragusa, Carmelo Caccamo, ha assicurato che l’associazione di categoria sta seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda.

© Riproduzione riservata