Maltempo: Sicilia nella morsa del vento con raffiche forti e mareggiate sulle coste

La Sicilia resta interessata da una fase di maltempo caratterizzata da venti molto forti dai quadranti settentrionali, destinati a persistere ancora nelle prossime ore, almeno fino alla mattinata di domani. A determinare la situazione è il transito di una vasta area di bassa pressione che sta influenzando gran parte del Sud Italia, con effetti particolarmente evidenti sull’Isola.

Secondo le previsioni, le aree più esposte sono quelle occidentali e meridionali della Sicilia, dove le raffiche possono raggiungere intensità di burrasca, con disagi soprattutto lungo le fasce costiere e nei collegamenti marittimi. Allerta e attenzione alle criticità

Sulla base del quadro meteorologico in evoluzione, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende quello già diffuso nei giorni scorsi. L’avviso segnala il persistere dei forti venti anche sull’Isola, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Le condizioni meteo, come sottolineato dalla Protezione Civile, potrebbero determinare criticità di tipo idrogeologico e idraulico, soprattutto nei territori già fragili o colpiti da precedenti episodi di maltempo. Il quadro delle criticità è costantemente aggiornato nel bollettino nazionale consultabile sul sito del Dipartimento. Disagi lungo le coste e attenzione alla viabilità

In diverse zone costiere siciliane il vento ha già iniziato a farsi sentire, con mare agitato, onde alte e difficoltà per la navigazione. Non si escludono disagi anche alla viabilità, soprattutto nei tratti esposti, e possibili problemi legati alla caduta di rami, alberi o strutture temporanee.

Le strutture regionali e locali di Protezione Civile sono in stato di attenzione, in costante contatto con il Dipartimento nazionale, per monitorare l’evolversi della situazione e intervenire in caso di necessità. Raccomandazioni alla popolazione

In attesa di un miglioramento delle condizioni meteo, previsto gradualmente nelle prossime ore, si raccomanda alla popolazione di prestare la massima prudenza, evitare le zone costiere durante le mareggiate, limitare gli spostamenti non necessari e attenersi alle indicazioni delle autorità locali.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata