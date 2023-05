Maltempo: ingenti danni in provincia. FOTO

di redazione e di Francesca Cabibbo – Numerose segnalazioni riguardanti danni causati dal forte vento nelle aree di Ragusa, Comiso e Vittoria.

Tra i danni riportati, si segnalano numerosi cartelloni pubblicitari divelti, pali pericolanti e lamiere di copertura dei tetti divelti. In particolare, è stata segnalata la rottura della linea telefonica lungo la S.P. 20, nel tratto che va dall’incrocio per Vittoria fino alla rotonda del centro SEIA.

Finora, sono stati effettuati circa 30 interventi, con l’impiego continuo dell’autoscala, e altri sono in attesa di essere espletati. I comuni interessati sono in continuo contatto con la sala operativa per verificare e selezionare gli interventi di maggior rilievo.

Il forte vento che ha colpito queste aree rappresenta una minaccia per la sicurezza delle persone e dei beni, e richiede una pronta e attenta risposta da parte delle autorità competenti. La situazione è in costante evoluzione, e si raccomanda a tutti i cittadini di prestare attenzione ai pericoli e di seguire le indicazioni delle autorità.

In queste situazioni di emergenza, è fondamentale l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che sono impegnati a ripristinare la sicurezza e la normalità nelle zone colpite dai danni del vento. Il loro lavoro è essenziale per evitare ulteriori danni e per garantire la sicurezza delle persone e delle attività economiche.

QUESTO SABATO SCUOLE CHIUSE IN TUTTA LA PROVINCIA. CLICCA PER APPROFONDIMENTO

DANNI INGENTI A COMISO

Il vento imperversa, in modo particolare, sull’abitato di Comiso provocando danni ingenti. Le forti raffiche hanno divelto una parte del tetto della “Piscina del Sole”. La zona è stata transennata e la piscina è stata chiusa per le situazioni di pericolo.

Chiusa al traffico il corso Vittorio Emanuele a causa dei pericoli determinatosi sulle impalcature della cupola della basilica dell’Annunziata dove sono in corso dei lavori di recupero e restauro. Una delle impalcature è pericolanti e, in questa situazione, non è possibile intervenire per rimuovere le situazioni di pericolo. Il tratto di strada limitrofo, da via Pace fino a via Papa Giovanni XXIII, è stata chiusa e interdetta sia al traffico veicolare che al transito pedonale.

In via Ghandi alcuni cartelloni pubblicitari sono stati divelti e, in un caso, penzolavano pericolosamente rischiano di colpire auto e pedoni. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il comandante della Polizia municipale, capitano Salvatore Giardina. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione.

Altre situazioni di pericolo anche nel centro storico dove sono state installate le luminarie per la festa di Maria SS. Addolorata, in programma domenica prossima. Le luminarie sono tenute sotto controllo costante. Alcune pericolanti sono già state rimosse. Il tradizionale corteo della “Via Matris”, in programma questa sera, uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti, è stato annullato. (foto da Comiso di Salvatore Giardina)