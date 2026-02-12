Maltempo e mareggiate: atteso il picco. Ecco le previsioni. San Valentino rovinato da ciclone

RAGUSA – Il vento ha già cominciato a farsi sentire lungo la costa e nelle zone più esposte della provincia. Dopo le devastazioni provocate nelle scorse settimane dal ciclone Harry – che ha messo in ginocchio interi tratti del litorale ibleo, da Santa Maria del Focallo a Porto Ulisse – il territorio si prepara ad affrontare una nuova fase di forte maltempo, proprio nel weekend di San Valentino.

Oggi, giovedì 12 febbraio, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla su tutta la Sicilia, con livello arancione sulla costa tirrenica messinese. Per Ragusa e provincia il rischio principale è legato al vento e alle mareggiate, con raffiche occidentali che potranno raggiungere intensità di burrasca e, sui rilievi e nei punti più esposti, superare anche i 90-100 chilometri orari. Il moto ondoso è previsto in sensibile aumento: sul Canale di Sicilia e lungo le coste meridionali le onde potranno toccare i 4-5 metri, localmente anche di più al largo.

Non si tratta di un medicane come Harry, ma di una tempesta extratropicale collegata a un profondo vortice depressionario in formazione tra il Golfo del Leone e il Tirreno. Gli esperti spiegano che il minimo di pressione, alimentato dall’ingresso di aria fredda atlantica e da correnti più umide subtropicali, attraverserà il Mediterraneo centrale tra venerdì e domenica, determinando un peggioramento diffuso.

Il quadro su Ragusa e provincia

Per la giornata di oggi e domani il tempo sarà instabile, con nuvolosità irregolare e piogge a tratti moderate, ma senza fenomeni estremi. Il vero peggioramento è atteso tra sabato 14 e domenica 15 febbraio. Nella notte tra venerdì e sabato le prime precipitazioni interesseranno i settori occidentali dell’Isola, per poi estendersi progressivamente anche al versante sud-orientale.

Sul territorio ibleo sono previste piogge intermittenti e rovesci, più probabili tra la tarda mattinata di sabato e la giornata di domenica, quando il vortice si sposterà verso il basso Tirreno. I fenomeni non dovrebbero raggiungere intensità eccezionali, ma saranno accompagnati da venti sostenuti e da un mare molto agitato lungo tutta la fascia costiera.

Le temperature, inizialmente miti con punte fino a 18-20 gradi nel Sud-Est siciliano, subiranno un calo graduale da lunedì, quando entreranno correnti più fresche di maestrale. L’instabilità potrebbe proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana, con un miglioramento più deciso atteso solo intorno a mercoledì 18 febbraio.

Le misure a Ragusa

A fronte dell’allerta meteo, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura precauzionale di ville comunali, giardini pubblici e cimiteri nelle giornate del 12 e 13 febbraio. La decisione è stata adottata per ridurre i rischi legati alle raffiche di vento e alla possibile caduta di rami o strutture instabili. Restano garantiti i servizi essenziali nei cimiteri.

L’amministrazione ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari, a evitare moli, scogliere e aree costiere esposte e a mettere in sicurezza oggetti e arredi esterni che potrebbero essere trascinati dal vento.

Ferite ancora aperte sulla costa

Il nuovo peggioramento arriva in un momento delicato per la fascia costiera della provincia. Il ciclone Harry ha lasciato danni pesantissimi: stabilimenti balneari distrutti, tratti di litorale erosi, infrastrutture compromesse. La Sp 67 tra Pozzallo e Pachino è ancora interrotta in un punto strategico, mentre intere strutture turistiche sono state spazzate via dalla furia del mare.

Nei giorni scorsi la Cna Balneari ha riunito gli operatori del settore a Ispica per fare il punto su una situazione definita “drammatica”. Molti imprenditori hanno perso interi stabilimenti, travolti dalle onde. Oggi la preoccupazione è duplice: da un lato la necessità di interventi urgenti su viabilità e opere di protezione costiera, dall’altro il timore che nuove mareggiate possano aggravare un quadro già compromesso.

San Valentino sotto la pioggia

Il weekend degli innamorati si annuncia dunque segnato da ombre e ombrelli. Sabato e domenica saranno giornate instabili, con piogge a tratti e vento sostenuto. Le condizioni del mare resteranno critiche lungo le coste esposte, rendendo sconsigliate attività marittime e passeggiate sul litorale.

Gli esperti invitano alla prudenza ma rassicurano: l’evoluzione attesa, pur intensa, dovrebbe restare lontana dagli scenari estremi vissuti con Harry. Tuttavia, in un territorio già fragile e provato, anche un peggioramento “ordinario” può trasformarsi in un problema serio.

Il consiglio resta quello di seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione civile e di adottare comportamenti responsabili. Perché se l’amore può resistere alla pioggia, le coste iblee hanno bisogno, adesso più che mai, di tregua e stabilità. foto tratta da Ragusa.online

