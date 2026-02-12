Maltempo a Ragusa, Cassì chiude giardini e cimiteri. E sulle scuole: “Insulti fino a tarda sera, diamoci una regolata”

L’arrivo di condizioni meteorologiche avverse spinge il Comune di Ragusa ad adottare misure straordinarie di sicurezza. A seguito del comunicato del Dipartimento Regionale della Protezione Civile che prevede venti forti con raffiche di burrasca e mareggiate intense, il sindaco Giuseppe Cassì ha firmato l’ordinanza n. 165 per la tutela della pubblica incolumità.

Il provvedimento dispone la chiusura, per le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026, delle ville comunali, dei giardini pubblici e dei cimiteri cittadini. Per quanto riguarda i civici cimiteri, resterà comunque garantito il ricevimento delle salme, assicurando così la continuità dei servizi essenziali.

Le previsioni meteo indicano un peggioramento caratterizzato da vento sostenuto e possibili mareggiate lungo la costa, condizioni che potrebbero provocare la caduta di alberi, il distacco di strutture precarie e situazioni di rischio per la popolazione. L’Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari e a evitare le aree maggiormente esposte al vento e al mare agitato, come moli, scogliere e zone costiere. Particolare attenzione viene raccomandata anche nei pressi di alberi, cartelloni pubblicitari, pali della luce e strutture temporanee che potrebbero risultare instabili a causa delle raffiche.

Un invito alla responsabilità è stato rivolto anche alle imprese di costruzione e alle agenzie pubblicitarie, chiamate a verificare con attenzione la stabilità di ponteggi, gru e cartellonistica per prevenire possibili incidenti legati al maltempo.

Nel commentare il provvedimento, il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato il carattere precauzionale della decisione, spiegando che il forte vento previsto potrebbe causare la caduta di alberi e rendere pericolosa la permanenza negli spazi pubblici all’aperto. Il primo cittadino ha inoltre affrontato il tema della mancata chiusura delle scuole, non prevista in presenza di allerta gialla, denunciando i numerosi messaggi offensivi ricevuti nelle ultime ore da parte di giovanissimi. “Ne approfitto per un appello ai genitori. Al di là del fatto che non è prevista la chiusura delle scuole con un bollettino di allerta gialla, credo sia inammissibile

ricevere tanti, troppi, messaggi con insulti e volgarità da parte di giovanissimi per la mancata chiusura delle scuole. Per quanto stia piovendo abbondantemente, “bagnarsi le scarpe” non è motivo per

offendere pesantemente; né l’interrogazione dell’indomani lo è per fare 27 videochiamate al proprio sindaco a tarda ora. Diamoci una regolata, non sono sempre i figli degli altri.”

