Ragusa-Catania, nuova fase dei lavori tra Chiaramonte e Licodia: chiusura della SS 514 per il varo dei cavalcavia. Ecco quando

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Proseguono i lavori del Lotto 2 della nuova infrastruttura “Ragusa-Catania” e, per consentire importanti operazioni tecniche, è prevista la chiusura temporanea della Strada Statale 514 nel tratto compreso tra lo svincolo di contrada Dicchiara, nel territorio di Chiaramonte Gulfi (km 18,600), e lo svincolo di Sciri, nel comune di Licodia Eubea (km 26,900).

La misura si rende necessaria per consentire sia il varo dell’impalcato metallico del nuovo Cavalcavia CV02 sia le operazioni di demolizione di due cavalcavia esistenti lungo il tracciato.

Il primo blocco di chiusure è previsto dalle ore 16:00 del 26 giugno fino alle ore 10:00 del 27 giugno, e nuovamente dalle ore 16:00 del 27 giugno alle ore 10:00 del 28 giugno.

In questa fase saranno eseguiti il varo dell’impalcato del nuovo cavalcavia al km 19,500, infrastruttura strategica per la ricucitura della viabilità locale e delle complanari di progetto, e la contestuale demolizione del cavalcavia esistente n. 10 al km 23,883.

Una seconda fase di chiusure è programmata dalle ore 16:00 del 3 luglio alle ore 10:00 del 4 luglio, e successivamente dalle ore 16:00 del 4 luglio alle ore 10:00 del 5 luglio, per la demolizione del cavalcavia esistente n. 7 al km 20,324.

Percorsi alternativi e gestione della viabilità

Durante i periodi di chiusura, il traffico sarà deviato su un percorso alternativo che collegherà i due svincoli interessati attraverso la strada comunale Dicchiara e la SP38III.

Per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, l’impresa esecutrice e Anas predisporranno squadre operative lungo l’intero itinerario alternativo e nei punti più critici, con attività di regolazione del traffico e assistenza agli automobilisti.

Un’opera strategica per il collegamento Ragusa-Catania

Le operazioni programmate, sebbene comportino temporanei disagi alla circolazione, rappresentano un passaggio fondamentale per l’avanzamento del cantiere e per la realizzazione dei nuovi cavalcavia lungo il tracciato.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in base all’evoluzione delle attività di cantiere e alle condizioni della viabilità.

Foto: repertorio

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