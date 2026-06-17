Lotta alle fumarole: una delegazione di Terre Pulite ha incontrato la presidente Schembari. Presto un tavolo tecnico con le associazioni

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Un tavolo tecnico per affrontare il problema delle fumarole. La presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari convocherà a Ragusa le associazioni ambientaliste che abbiano maturato esperienza sul tema dei rifiuti agricoli, del trattamento e dello smaltimento che oggi provoca seri danni per l’ambiente. La maggior parte degli agricoltori, non riuscendo a smaltire i rifiuti agricoli, preferisce bruciarli e ciò provoca le grandi nuvole di fumo nero che durante la notte inquinano l’ambiente circostante.

Per il contrasto alle fumarole presto la Polizia provinciale potrà fare dei passi in più: infatti l’organico della Polizia provinciale sarà aumentato di 12 unità e questo potrà permettere un servizio migliore sul territorio.

Una delegazione dell’associazione “Terre Pulite”, composta da Eliana Giudice ed Isabella Terranova, è stata ricevuta dalla presidente Schembari, insieme al commissario capo della Polizia provinciale Antonio Terribile e al responsabile del settore Ambiente, Scaglione.

Il tema era quello della lotta alle fumarole, che continuano ad avvelenare il nostro territorio e i suoi abitanti. “Terre Pulite – hanno detto Terranova e Giudice – ha chiesto innanzitutto all’ente provinciale di promuovere la conoscenza delle buone pratiche in serricoltura, visto che ad oggi molti agricoltori mostrano di non conoscere le nuove alternative all’uso delle plastiche (cioè gancetti e fili in materiale biocompostabile) e soprattutto il corretto smaltimento di quelle gravemente inquinanti. Abbiamo anche parlato delle criticità del centro di raccolta della fratta di contrada Perciata e abbiamo avuto rassicurazioni in merito alla futura separazione della fratta compostabile da quella che non lo è”.

Il Libero Consorzio chiederà la collaborazione delle associazioni per la repressione della pratica criminale delle fumarole. Con la collaborazione delle associazioni, il maggiore impegno della Polizia provinciale che vedrà aumentato il proprio organico e la collaborazione dei comuni interessati, si potranno raggiungere i primi risultati.

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