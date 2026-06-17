Carta d’identità elettronica: slitta la rivoluzione. I documenti cartacei restano in vigore

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Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare la validità delle carte d’identità cartacee ancora in corso di validità, anche oltre la data del 3 agosto 2026 inizialmente indicata come termine per il passaggio definitivo alla Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Una decisione che modifica lo scenario della transizione digitale in Italia e che arriva in risposta alle difficoltà operative registrate in molti Comuni, dove il rilascio della nuova carta elettronica procede spesso con tempi lunghi e liste d’attesa.

Secondo quanto stabilito, i documenti cartacei non ancora scaduti resteranno quindi validi fino alla loro naturale scadenza, anche nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano servizi pubblici.

Più tempo per i cittadini e sollievo per i Comuni

La proroga rappresenta un intervento di equilibrio tra innovazione digitale e realtà amministrativa locale. In molti territori, infatti, gli uffici comunali stanno affrontando un numero elevato di richieste per il rilascio della CIE, con conseguenti ritardi e difficoltà organizzative.

La decisione del governo consente quindi di evitare disagi ai cittadini e di alleggerire la pressione sugli sportelli anagrafici, garantendo la continuità della validità dei documenti già in possesso.

In caso di impossibilità da parte dei Comuni nel rilascio della Carta d’Identità Elettronica, potrà inoltre essere emesso un documento di identità provvisorio.

Verso la digitalizzazione completa dei documenti

Il passaggio alla CIE rientra nel più ampio processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di adeguamento dell’Italia agli standard europei.

La Carta d’Identità Elettronica viene rilasciata dal Comune di residenza o dimora su appuntamento e ha una validità variabile in base all’età del titolare: tre anni per i minori di tre anni, cinque anni per i cittadini tra i 3 e i 18 anni e dieci anni per i maggiorenni.

Per chi è temporaneamente impossibilitato alla rilevazione delle impronte digitali, la validità del documento è limitata a 12 mesi.

Costo e modalità di richiesta della CIE

Per ottenere la Carta d’Identità Elettronica è necessario presentare una fototessera, in formato cartaceo o digitale a seconda delle modalità previste dal Comune, e, se disponibile, la tessera sanitaria o il codice fiscale per velocizzare la procedura.

Il costo del documento è pari a 16,79 euro, a cui possono aggiungersi eventuali diritti di segreteria stabiliti a livello comunale.

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