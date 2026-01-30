Maltempo e disservizi idrici: acqua non potabile a Modica e Ispica, criticità superate a Scicli, tensione a Vittoria

Il maltempo che da giorni insiste sul territorio ibleo continua a produrre effetti concreti sulla vita quotidiana dei cittadini, con disservizi nell’erogazione idrica segnalati in diversi Comuni della provincia. Una situazione a macchia di leopardo, che vede realtà ancora in difficoltà e altre che, invece, stanno gradualmente tornando alla normalità.

La situazione più delicata riguarda Modica e Ispica. Iblea Acque SpA ha confermato la non potabilità dell’acqua nei due Comuni a causa delle persistenti condizioni meteo avverse. Le forti piogge e l’instabilità atmosferica hanno infatti provocato un innalzamento dei parametri di torbidità nei serbatoi alimentati dalle sorgive che servono i due territori. Un fenomeno definito “tipico” in presenza di piogge intense, ma che, nel rispetto delle normative vigenti e a scopo precauzionale, impone il mantenimento del divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili. E’ il sindaco Innocenzo Leontini ad intestarsi l’annuncio sul reale stato dell’acqua distribuita dalle condutture dell’acquedotto comunale. “Informo la cittadinanza che l’ acqua dai rubinetti rimane torbida e quindi non potabile – spiega il primo cittadino – si precisa altresì che le impurità residue sono di entità più ridotta rispetto a quelle rilevate nei precedenti prelievi e comunque non riguardano contaminazioni batteriche bensì infiltrazioni di carattere terroso e ferroso. Sul ritorno alla normalità, quindi, c’è da attendere.

La società ha assicurato un monitoraggio costante e rigoroso, con verifiche tecniche continue per seguire l’evoluzione del quadro meteo-idrico e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile, in coordinamento con gli enti competenti.

Notizie più rassicuranti arrivano invece da Scicli. Iblea Acque ha comunicato che i lavori al pozzo Dammusi sono stati completati. Le squadre tecniche hanno operato senza sosta fino alla risoluzione del guasto e l’erogazione idrica tornerà progressivamente a regime nel corso della giornata. Un intervento rapido che consente al Comune sciclitano di uscire dall’emergenza, almeno per quanto riguarda questo specifico disservizio.

Situazione tesa, invece, a Vittoria, dove il problema non è legato direttamente alla torbidità dell’acqua ma alla fornitura di energia elettrica. Nella mattinata di oggi il sindaco Francesco Aiello ha reso noto che la centrale idrica di Passo Ippari è rimasta senza energia, compromettendo il servizio.

Secondo quanto denunciato dal primo cittadino, la compagnia che fornisce la fornitura di energia elettrica non avrebbe attivato un gruppo elettrogeno di supporto, aggravando una situazione già critica. Aiello ha annunciato che, qualora il problema non venga risolto in tempi rapidi, lunedì presenterà un esposto in Procura.

© Riproduzione riservata