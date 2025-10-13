Iblea Acque, Stefano Guccione nuovo amministratore unico

La decisione, anticipata da RagusaOggi due settimane fa, in questo articolo confermata all’unanimità: “Un messaggio politico forte che premia il merito e non l’appartenenza”

È arrivata oggi l’ufficialità di una nomina che, come avevamo già anticipato sulle colonne di RagusaOggi quindici giorni fa, era in realtà già maturata in qualche modo al di fuori dalla formalità dell’assemblea dei Sindaci . Con voto unanime, i sindaci dei Comuni membri di Iblea Acque S.p.A. hanno nominato l’ingegnere Stefano Guccione nuovo amministratore unico della società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Ragusa.

Un nome, quello di Guccione, che circolava già da settimane negli ambienti istituzionali e che aveva in una prima fase trovato difficoltà a farsi strada per via della linea di alcuni sindaci che invece propendeva per una nomina politica e territoriale. La situazione si è sbloccata a seguito della visita in provincia di Ragusa del Presidente della Regione, Renato Schifani, che a margine della Fam, durante una cena con pochissimi invitati, è stato categorico nel sostenere la scelta di merito e non quella politica. Una manifestazione di volontà che ha aperto la strada a Guccione, il candidato con il profilo più completo a discapito di altri pretendenti della provincia di Ragusa. Tutto ciò a conferma di come la scelta non sia frutto dell’ultimo momento, ma il risultato di un percorso abbastanza complesso che ha richiesto l’intervento di Schifani per sblccare l’empasse ed oggi giustamente proposto alla opinione pubblica come frutto di una “intesa politica e amministrativa costruita con equilibrio e lungimiranza”.

Resta per fortuna un grande dato di fatto che Guccione, attuale direttore dell’Ambito Territoriale Idrico di Enna, è un tecnico con una consolidata esperienza nella gestione manageriale dei servizi idrici. La sua figura è idonea per affrontare la fase cruciale che attende la società, chiamata a risanare i conti, migliorare la qualità del servizio e attrarre nuovi fondi per investimenti e infrastrutture.

“Da Ragusa viene fuori un messaggio politico potente – hanno dichiarato i sindaci –: non si è fatto prevalere il peso dei numeri o dell’appartenenza, ma si è scelto di premiare la competenza e il merito. Tutti i primi cittadini, di qualunque orientamento politico, hanno dimostrato senso di responsabilità e visione condivisa nell’interesse dei cittadini”.

Una linea d’azione che, di fatto, rappresenta una novità nel panorama politico ibleo, dove raramente la concordia riesce a prevalere sulle logiche di partito. Questa volta, invece, l’obiettivo comune – il rilancio di Iblea Acque, da tempo al centro di discussioni e difficoltà gestionali – ha fatto da collante.

L’assemblea dei sindaci ha sottolineato inoltre le sfide imminenti per la società: il miglioramento del servizio, il reperimento di risorse tramite contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati, e la costruzione di un modello di governance capace di assicurare trasparenza e sostenibilità.

“Al nuovo amministratore unico – conclude la nota – va il nostro augurio di buon lavoro. Il suo compito sarà impegnativo, ma potrà contare sul sostegno convinto di tutti i Comuni soci indistintamente”.

Con questa nomina, si chiude ufficialmente una fase di attesa e si apre una nuova pagina nella gestione del servizio idrico provinciale. Una scelta che, almeno per una volta, mette da parte gli steccati politici per privilegiare una parola che nel linguaggio amministrativo dovrebbe tornare centrale: competenza.

