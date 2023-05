Mafia: confiscati beni per 65 milioni a tre imprenditori gelesi, investivano anche a Marina e Vittoria

Beni e società per un valore di 65 milioni di euro sono stati confiscati beni a tre imprenditori di Gela – Salvatore Luca, Rocco Luca e Francesco Antonio Luca – noti nel settore del commercio di autovetture e in quello immobiliare e ritenuti vicini alla famiglia mafiosa dei Rinzivillo.

INVESTIVANO CAPITALI ANCHE A MARINA DI RAGUSA E VITTORIA

Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, è stato emesso dalla Sezione Misure di prevenzione su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia. I tre imprenditori sono attualmente imputati in un processo penale per concorso esterno in associazione mafiosa: avrebbero reinvestito ingenti capitali, ritenuti dal tribunale di illecita provenienza, in numerose società formalmente intestate ai loro familiari e attive nel settore dell’edilizia e della rivendita di autovetture. I beni oggetto della confisca – l’intero compendio aziendale nonché il capitale sociale, 9 società, 31 terreni a Gela, 186 fabbricati tra Gela, Marina di Ragusa e Vittoria, 23 rapporti bancari, finanziari e polizze assicurative.