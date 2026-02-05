Machete, violenza e “stile maranza”: Ragusa fa i conti con un modello che preoccupa

Non è solo una storia di cronaca nera. È anche – e forse soprattutto – lo specchio di un disagio che attraversa le notti delle città, i linguaggi della violenza gratuita e un modello culturale che attecchisce tra i più giovani, fatto di sopraffazione, esibizione e assenza di limiti. La vicenda del 22enne ragusano arrestato per l’aggressione a colpi di machete ai danni di un giovane gambiano nel centro storico di Ragusa, avvenuta nell’agosto 2025, si inserisce in questo quadro più ampio e inquietante.

All’epoca i fatti avevano scosso l’opinione pubblica per la brutalità dell’episodio: una lite per futili motivi alle quattro del mattino, tra via Sant’Anna e via Mario Rapisardi, degenerata in un’aggressione feroce. Calci, pugni e fendenti sferrati con un machete contro un 26enne straniero, rimasto gravemente ferito con una prognosi superiore ai 40 giorni. Con l’arresto del giovane, quella vicenda torna di attualità, ma lo fa sollevando interrogativi che vanno oltre il singolo episodio.

L’indagine dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa, supportata da immagini di videosorveglianza, testimonianze e rilievi sul posto, ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di identificare i due aggressori. Uno di loro, il 22enne finito in carcere, aveva il volto coperto da un mefisto, perso durante l’azione: un dettaglio che richiama più una scena da branco urbano che un semplice alterco notturno.

Ed è proprio qui che il caso assume un valore simbolico. Il giovane arrestato non era nuovo a episodi di violenza: alle spalle aveva già aggressioni con tirapugni e bottiglie di vetro ai danni di un coetaneo, e un controllo in piazza San Giovanni che lo aveva portato a una denuncia per porto di coltello con lama di 12 centimetri. Una escalation che racconta un percorso di normalizzazione della violenza, quasi fosse un linguaggio accettabile per affermarsi, incutere timore, “contare” nel gruppo.

Un copione che ricorda da vicino quello dei cosiddetti maranza, fenomeno urbano che mescola aggressività, ostentazione e sfida alle regole, e che non conosce confini geografici. Anche Ragusa, città spesso raccontata come periferica rispetto a certi fenomeni metropolitani, si ritrova così a fare i conti con dinamiche che parlano di identità fragili, notti senza freni e armi trasformate in strumenti di affermazione personale.

L’arresto e il trasferimento nel carcere di Ragusa chiudono – almeno sul piano giudiziario – una pagina drammatica. Ma la domanda resta aperta: quanto questi episodi sono frutto di singole responsabilità e quanto, invece, il segnale di un disagio più profondo che attraversa una parte della gioventù? Tornare su questa vicenda significa anche interrogarsi su prevenzione, modelli educativi e sul ruolo della comunità nel riconoscere e fermare, prima che sia troppo tardi, una violenza che non nasce all’improvviso ma cresce nel tempo, sotto gli occhi di tutti.

