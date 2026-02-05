Aveva aggredito un uomo con un machete nel 2025: arrestato 22enne a Ragusa

Aveva aggredito un giovane con colpi di machete. Ora, un’ordinanza di misura cautelare è stata eseguita nei confronti di un 22enne ragusano, F.G.M., gravemente indiziato dei reati di lesioni aggravate in concorso, minacce a mano armata e porto di oggetti atti ad offendere. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica.

L’arresto arriva al termine di un’attività investigativa avviata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa, intervenuti nell’agosto 2025 per un episodio di violenza che aveva scosso il centro storico del capoluogo ibleo, attirando anche una forte attenzione mediatica.

La ricostruzione dei fatti tra via Sant’Anna e via Mario Rapisardi

Le indagini, supportate da immagini di videosorveglianza, testimonianze e rilievi tecnici, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione avvenuta intorno alle quattro del mattino tra via Sant’Anna e via Mario Rapisardi.

Secondo quanto emerso, una lite scoppiata per futili motivi sarebbe degenerata in un violento pestaggio. Due gli aggressori identificati dai militari, uno dei quali travisato con un mefisto perso durante l’azione. Il giovane ragusano avrebbe colpito la vittima, un cittadino gambiano di 26 anni, con calci, pugni e colpi di machete.

L’aggressione provocò gravi lesioni personali alla vittima, con una prognosi superiore ai quaranta giorni.

Precedenti episodi di violenza e arresto

Il 22enne sarebbe già stato coinvolto in altri episodi violenti nel corso dell’estate, tra cui due aggressioni ai danni di un coetaneo, compiute con l’utilizzo di tirapugni e bottiglie di vetro, per le quali era stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile.

Inoltre, nel mese di settembre, durante un controllo in piazza San Giovanni, era stato deferito all’autorità giudiziaria per il possesso di un coltello con una lama di 12 centimetri.

Alla luce dei numerosi elementi raccolti e del coinvolgimento nei diversi eventi delittuosi, il giovane è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

