L’uva da tavola italiana sarà esportata in Sudafrica. A Città del Capo sancito l’accordo

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Organizzazione di imprenditori agricoli italiani presente a Città del Capo in questi giorni assieme al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida per partecipare al “Primo South Africa – Italy Agriculture Business Forum”. Una nuova frontiera di mercato che apre nuovi orizzonti ed un’occasione storica per rafforzare l’asse agroalimentare tra due Paesi che, geograficamente lontani, sono produttivamente complementari. “Il Sudafrica produce quando l’Italia si ferma. L’emisfero australe ha stagioni invertite rispetto alle nostre: quando i nostri campi riposano, quelli sudafricani sono in piena produzione. Questa controstagionalità non è un dettaglio tecnico, è la chiave strategica di una partnership che può garantire all’Italia sbocchi di mercato tutto l’anno e al Sudafrica l’accesso al know-how produttivo e tecnologico italiano” – spiega Sandro Gambuzza, vice presidente di Confagricoltura presente a Città del Capo in rappresentanza della maggiore organizzazione di imprenditori agricoli.

Al Forum per l’Italia presenti il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, l’Ambasciatore d’Italia in Sudafrica Alberto Vecchi, il Presidente di ITA/ICE Matteo Zoppas, e la delegazione di Confagricoltura e per il Sudafrica il Ministro dell’Agricoltura John Henry Steenhuisen, co-organizzatori di questo Forum inaugurale insieme ai Ministro Lollobrigida.

“Il risultato più concreto e atteso: l’uva da tavola italiana sbarca in Sudafrica – spiega ancora Gambuzza – a margine del Forum, i Ministri Lollobrigida e Steenhuisen hanno siglato il via libera definitivo all’accordo tecnico che consentirà l’esportazione dell’uva da tavola italiana sul mercato sudafricano, un risultato atteso dal comparto ortofrutticolo nazionale e considerato strategico per il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi. “L’apertura del mercato sudafricano all’uva da tavola italiana premia l’eccellenza delle nostre produzioni e conferma l’efficacia della nostra azione diplomatica e commerciale,

perfettamente in linea con gli obiettivi strategici del Piano Mattei per l’Africa” ha commentato il Ministro Lollobrigida. “L’apertura del mercato sarà accompagnata da incontri bilaterali organizzati da ICE tra operatori italiani e importatori sudafricani, per favorire rapporti di business stabili nel tempo – precisa Sandro Gambuzza – il Forum ha affrontato temi di filiera completa, agrifood, frutticoltura, orticoltura, meccanizzazione agricola, agritech, gestione delle risorse idriche, carbon farming, innovazione zootecnica. Coordinando il panel su ‘Agricoltura innovativa per una crescita inclusiva guidata dai giovani’ ho avuto modo di vivere un confronto diretto tra operatori italiani e africani su tecnologia, partenariato e nuova imprenditorialità agricola. L’Africa non è più il futuro dell’agroalimentare italiano. È già il presente”.

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