Lutto a Modica. Si è spento l’avvocato Gianni Mavilla protagonista del foro e della politica locale

Modica si stringe nel cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Gianni Mavilla, figura di primo piano del foro modicano e protagonista di una lunga stagione di impegno civile, politico e sociale. Con lui se ne va un uomo che ha saputo coniugare competenza professionale, passione civile e profondo amore per la sua comunità.

Avvocato stimato e rispettato, Mavilla è stato per decenni una colonna portante del foro di Modica, apprezzato per il suo acume giuridico, la preparazione rigorosa e una rettitudine professionale che ne ha fatto un punto di riferimento per i colleghi. Le aule di tribunale erano il suo terreno naturale, ma non l’unico.

Il suo nome è indissolubilmente legato anche alla storia politica locale. Consigliere comunale e segretario della Democrazia Cristiana, Mavilla ha attraversato una fase cruciale della vita amministrativa modicana, distinguendosi per capacità di mediazione, equilibrio e senso delle istituzioni.

Accanto al giurista e al politico, Modica ricorda con affetto anche l’uomo capace di guardare lontano, soprattutto ai giovani. Emblematica, in questo senso, la fondazione della Libertas, realtà sportiva che ha segnato un’epoca. Per Mavilla il calcio non era soltanto competizione, ma strumento di aggregazione sociale e crescita umana. Ai familiari le condoglianze della redazione di Ragusa Oggi.

© Riproduzione riservata