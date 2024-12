Luca Agnello riconfermato nel Consiglio nazionale dell’Anci

Il presidente del Consiglio comunale di Santa Croce Camerina, Luca Agnello, è stato riconfermato nel Consiglio nazionale dell’Anci per i prossimi 5 anni. “Una carica che mi riempie d’orgoglio – dice il presidente del civico consesso – e che ricopro sempre nell’ottica del sostegno e della rappresentanza delle istanze delle comunità iblee. Insieme a me ci saranno le colleghe consigliere di Vittoria, Roberta Sallemi e Monia Cannata e il componente di diritto, Peppe Cassì, in qualità di sindaco di Ragusa.

Devo fare anche un ringraziamento all’on. Ignazio Abbate che con la Dc siciliana si è speso per questa riconferma. Essere nel Consiglio nazionale dell’Anci significa avere la possibilità e l’opportunità di condividere problematiche comuni con i colleghi delle altre città e trovare soluzioni percorribili in maniera fattiva e veloce, oltre ad avere una voce importante a tutti i livelli dove portare le istanze di tutta la nostra comunità; sarà un piacere, oltre ritrovare tanti colleghi di tutta Italia, poter condividere questo nuovo quinquennio anche con altri storici amici amministratori siciliani come Peppe Germano e Marco Corsaro”.

