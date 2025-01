L’odontoiatra Mario Catalano in missione in Tanzania: un racconto di solidarietà e crescita

Il dottore odontoiatra Mario Catalano, in missione sanitaria volontaria in Tanzania. Il professionista è impegnato quotidianamente a Comiso ma ha voluto portare un sorriso anche a chi non può permetterselo.

Un sogno realizzato



“È un’esperienza che desideravo fare sin dai tempi dell’università e che ora ho avuto l’opportunità di realizzare,” ha dichiarato il dottore Catalano. Attualmente si trova a Mlali, un villaggio situato a 350 chilometri da Dar es Salaam, insieme a una collega, nell’ambito di una missione organizzata da Smile Mission Onlus. L’associazione si dedica alla promozione della salute orale in comunità svantaggiate e nei Paesi in via di sviluppo.

Un sorriso per chi ne ha più bisogno



Il dottore Catalano ha raccontato con entusiasmo il suo lavoro, principalmente rivolto ai bambini, ma anche agli adulti: “Abbiamo visitato scuole, parlato di prevenzione e insegnato ai bambini come spazzolare i denti. Spesso non possiedono neppure uno spazzolino e si puliscono i denti con ramoscelli e foglie. Abbiamo acquistato e distribuito spazzolini, regalando un piccolo gesto che per loro significa tanto.”

L’odontoiatra ha sottolineato il valore umano dell’esperienza: “Questa missione è caratterizzata dal dare, ma soprattutto dal ricevere. I bambini trasmettono una serenità e una gioia di vivere che colpisce profondamente.” Catalano ha condiviso anche una riflessione sul rapporto con il tempo: “Qui il tempo ha un valore diverso, più profondo, mentre noi spesso non sappiamo apprezzarlo. È una lezione che porterò con me.”

Il sindaco Maria Rita Schembari ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno del concittadino:

“L’esperienza del dottore Catalano è preziosa, non solo per il supporto offerto, ma anche per la generosità e l’umanità dimostrate. Non vedo l’ora di accoglierlo in Municipio al suo rientro a Comiso.”

