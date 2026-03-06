“Lo Sguardo delle Donne”: a Modica un confronto tra istituzioni, sanità, scuola e lavoro

Non una celebrazione simbolica, ma un momento di confronto reale sulle trasformazioni della società e sul ruolo delle donne nei luoghi decisionali. A Modica nasce con questo spirito “Lo Sguardo delle Donne”, l’iniziativa promossa dalla rete Fuori dall’Ombra che riunirà alcune delle principali figure femminili delle istituzioni e delle professioni del territorio.

L’incontro si terrà il 7 marzo alle ore 18 presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, nel cuore di Corso Umberto I, alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna. L’evento, patrocinato dal Comune di Modica, sarà aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili e rappresenterà un momento di riflessione collettiva su leadership, responsabilità pubblica e trasformazione sociale.

Lo sguardo femminile come metodo di governo

A coordinare il dialogo sarà Teresa Floridia, presidente dell’associazione Ipso Facto, promotrice dell’iniziativa insieme alla rete Fuori dall’Ombra.

Secondo Floridia, la prospettiva femminile non rappresenta soltanto un punto di vista differente, ma può diventare un vero e proprio metodo di gestione delle comunità e delle istituzioni. L’obiettivo dell’incontro è mettere in relazione esperienze professionali e istituzionali diverse per comprendere come lo sguardo delle donne stia contribuendo a ridefinire i modelli di governance, la gestione dei servizi pubblici e l’organizzazione del lavoro.

L’appuntamento nasce quindi come uno spazio di dialogo operativo, nel quale esperienze e competenze differenti si incontrano per costruire una visione condivisa del territorio e delle sue sfide.

Donne ai vertici delle istituzioni e delle professioni

Il cuore dell’evento sarà il confronto tra alcune figure femminili che occupano ruoli di responsabilità nella provincia di Provincia di Ragusa.

Tra le protagoniste ci sarà la sindaca Maria Monisteri, che porterà una riflessione sullo sviluppo urbano e sul rapporto tra amministrazione e cittadini. Il mondo della scuola sarà rappresentato da Daniela Mercante, che analizzerà il ruolo dell’istruzione nella costruzione di una cultura libera dagli stereotipi di genere.

Spazio anche alle dinamiche economiche e al lavoro con l’intervento di Maria Lorefice, capo Area Sicilia della banca Credem, che offrirà uno sguardo sulle trasformazioni del mondo professionale e sulla gestione delle reti territoriali.

Il settore sanitario sarà rappresentato da Claudia Scollo, dirigente dell’Ospedale Maggiore Nino Baglieri, che interverrà sul tema dell’umanizzazione delle cure e della medicina di genere. Accanto a lei, l’artista Anna Maria Cerruto porterà una riflessione sul linguaggio dell’arte e sulle forme espressive femminili, mentre Enrichetta Guerrieri, dello sportello Fuori dall’Ombra, racconterà l’impegno quotidiano a sostegno delle donne che affrontano situazioni di violenza.

