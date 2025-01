Lo Scicli esce sconfitto, 3-2, dal campo di Canicattini Bagni

di Pinella Drago – Una sconfitta che brucia ma che era nell’aria visto che lo Scicli del mister Saro Monaca è sceso sul campo degli aretusei in formazione rimaneggiata per squalifiche ed infortuni. Quelli di Gazzè e La China. Un 3-2 che i cremisi non sono riusciti a ribaltare. La prima rete è stata firmata, nel primo tempo, dal pimpante Giuseppe Brullo ma la gioia della vittoria è durata poco più di un quarto d’ora perchè al 23′ prima ed al 33′ dopo il Canicattini si porta avanti e consolida il risultato del 3-1 al 44′ del primo tempo. Non solo valsi a nulla i tentativi dei ragazzi del presidente Francesco Occhipinti per accorciare le distanze dalla squadra di casa. La seconda rete per lo Scicli è arrivata con l’attaccante Simone Drago, che si conferma il goleador della squadra del DS Saro Scollo. Poi il triplice fischio dell’arbitro agrigentino Matteo Piazza che ha chiuso la partita confermando il pronostico della vigilia che dava al Città di Canicattini Bagni la vittoria in casa. Nulla da recriminare per i cremisi che in trasferta sono andati non al meglio delle condizioni. Il mister Monaca non ha potuto fare più di quanto ha fatto, lo stesso i giocatori che, ben disposti in campo, non sono riusciti a trovare la via giusta per un risultato positivo in una gara che poteva chiudersi con un pari. Il prossimo incontro sarà in casa con il Noto, squadra con cui lo Scicli nella 4 giornata di andata aveva perso. Ora si spera nella rimonta per rimanere lontana dalla zona play-out. La foto è di Salvatore Guccione.



