Lo Scicli calcio rientra in gara per la Coppa Italia di Promozione. Ripescato dalla Federazione gioco calcio Sicilia

Per uno Scicli che sta mettendo insieme tutte le sue forze è arrivata la comunicazione ufficiale che tornerà a disputare gli incontri di Coppa Italia di Promozione. Ciò in ragione del fatto che è stata richiamata in corsa e, quindi, a disputare il turno successivo di Coppa Italia, quale “migliore squadra seconda perdente ai rigori”. Il comunicato spiega come “nonostante la sconfitta contro il Frigintini, lo Scicli è stato sorteggiato come migliore squadra seconda perdente per la differenza reti”. Il comunicato ufficiale della Federazione del 10 ottobre scorso, n. 115, spiega come “da regolamento pubblicato con il C.U. n. 59 del 12 settembre 2025 si deve procedere all’ammissione al turno successivo delle due società migliori perdenti degli accoppiamenti”. Pertanto la classifica stilata vede rientrare in gara, nella Coppa Italia di Promozione, la Valderice calcio 2013 e lo Scicli CR. Le gare dei sedicesimi di finale si disputeranno mercoledì 5 e 19 novembre . Attesi ancora gli accoppiamenti che arriveranno da un sorteggio.

© Riproduzione riservata