Lite tra ex coniugi si trasforma in rissa tra famiglie a Vittoria: due feriti finiscono in ospedale

Serata movimentata ieri a Vittoria, dove intorno alle ore 20.00 un acceso diverbio tra ex coniugi è degenerato in una rissa che ha coinvolto anche alcuni familiari dei due nuclei.

L’episodio si è verificato all’incrocio tra via Cacciatori delle Alpi e via Caporale degli Zuavi. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, tutto sarebbe nato da un confronto tra l’uomo e la sua ex moglie. In pochi minuti, però, la tensione sarebbe salita fino a trasformarsi in uno scontro fisico, con il coinvolgimento attivo di altre persone presenti sul posto.

La situazione è precipitata rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Due persone, suocero ed ex nuora sono rimaste lievemente ferite durante la colluttazione. Sul posto sono giunte tempestivamente due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai coinvolti. I feriti sono stati successivamente trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Ospedale Guzzardi di Vittoria per ulteriori accertamenti e cure, sono stati medicati e dimessi, con loro anche un bambino in tenera età in preda al panico per avere assistito alla scena.

Per riportare la calma è stato necessario l’intervento di Carabinieri e Polizia che hanno sedato la lite ed identificato le persone coinvolte. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità penali. Non si esclude che possano essere adottati provvedimenti nei confronti dei soggetti coinvolti. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

