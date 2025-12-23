Lite finita a coltellate, una condanna a Ragusa

Era accaduto a Costa Esperia, litorale di Scoglitti, nel Ragusano. Una violenta lite tra due cittadini originari della Tunisia, sfociata in un accoltellamento. L’imputato, ha 38anni ed e’ difeso dall’avvocato Marco Giudice e la vittima che di anni ne ha 48, si e’ costituita parte civile attraverso l’avvocato Italo Alia. Il processo si e’ celebrato davanti al giudice monocratico, Laura Ghidotti e l’imputato rispondeva di lesioni aggravate dall’uso di un coltello. I fatti risalgono al 30 maggio del 2021; dopo un alterco, il 38enne aveva estratto un coltello ferendo all’addome il connazionale, procurandogli delle gravi lesioni. Il pubblico ministero Stefania Schillaci ha chiesto al termine della requisitoria, la condanna del 38enne ad un anno di reclusione oltre al risarcimento dei danni. La difesa dell’imputato ha chiesto il riconoscimento della legittima difesa, considerato che anche l’imputato aveva riportato delle lesioni o, in caso di condanna minimo della pena con il riconoscimento delle attenuanti generiche, del danno di lieve entita’ e la sospensione condizionale. Il giudice al termine della camera di consiglio, ha condannato il 38enne alla pena di 8 mesi e 15 giorni con la sospensione condizionale subordinata al pagamento di una provvisionale alla parte civile che ha determinato in 5000 euro. Fonte agi



© Riproduzione riservata