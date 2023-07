Lite con sparatoria a Donnalucata. Tre tunisini i protagonisti. Un ferito

Una lite finita nel sangue. L’episodio all’alba di stamattina in contrada “Dammusi”, alla vicina periferia di Donnalucata frazione balneare di Scicli. A venire alle mani, dopo un pesante diverbio fatto di parole, tre tunisini. La peggio ad uno dei tre, un 36 enne, che è rimasto ferito con un colpo di arma da fuoco. Non è in pericolo di vita nonostante la ferita al fianco che ha riportato la vittima. A chiamare il 118 il fratello del 36enne al quale si era rivolto lo stesso dopo essere rimasto attinto dal colpo di arma da fuoco. Trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica è stato medicato. Ad indagare sul fatto di sangue i carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Ragusa ed i colleghi del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Modica. Dagli interrogatori si dovrebbe capire il movente della sparatoria. Il fatto che i tre coinvolti nella rissa non abitassero a Donnalucata ma a Scicli fa ipotizzare che il trio avesse trascorso la sera insieme. Il seguito della serata sarà ricostruito dai militari dell’Arma che non stanno tralasciando nulla per venire a capo del grave episodio.

Continuano le liti fra extracomunitari con scie di sangue nello Sciclitano.

Appena dieci giorni fa una lite fra extracomunitari sul lungomare di via Frine a Cava d’Aliga. Uno il ferito. Poco meno di un mese fa un altro episodio analogo. Allora fu su Largo Gramsci in pieno centro cittadino a Scicli. Sono sempre i carabinieri ad indagare sui fatti di sangue.