Litigano in spiaggia a Cava D’aliga e finisce a coltellate. Due i feriti. Sono fratelli

Sono stati in quattro i protagonisti di una accesa lite che si è verificata nel pomeriggio di oggi sul lungomare di via Frine a Cava d’Aliga.

Dalle parole i quattro, tutti extracomunitari, sono passati ai fatti dandosele di buona ragione. Un ruolo importante il coltello che sarebbe stato usato durante la lite. Sono rimasti feriti due fratelli,

entrambi tunisini che vivono a Scicli e che hanno riportato entrambi una prognosi di dieci giorni. Le ferite sarebbero state lievi, non avrebbero raggiunto organi vitali. Sul posto è stato chiamato il 118

che con la sua equipe ha trasferito i due feriti al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica dove le vittime sono state medicate. Sul lungomare di via Frine anche i carabinieri della

Tenenza dei carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare i motivi del diverbio e dell’accoltellamento fra i protagonisti della lite.

Non si esclude che l’episodio di sangue possa essere il “seguito” di un precedente alterco che si

era registrato a Scicli città, nell’area del Largo Gramsci in pieno centro.

Qui, poco meno di un mese fa, erano venuti alle mani cinque cittadini extracomunitari. Anche in questo caso ferite lievi. E del gruppo in quel caso ci sarebbero stati anche i due fratelli tunisini che nel

pomeriggio di oggi sono stati feriti con delle coltellate nella lite di Cava d’Aliga. Sarebbe il caso di un “ritorno” su vecchia e precedente ruggine fra gruppi di stranieri. Tutto da accertare. Saranno le indagini dei militari dell’Arma a chiarire i motivi e le fasi della violenta lite alla quale hanno assistito diversi bagnanti visto che il lungomare di via Frine è proprio quello che si affaccia sulla spiaggia della borgata

sciclitana.