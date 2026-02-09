L’Istituto Alberghiero “G. Marconi” di Vittoria vola alla Finale Internazionale del Cooking Quiz 2026

VITTORIA – L’Istituto Alberghiero “G. Marconi” di Vittoria conquista la Finalissima Internazionale del Cooking Quiz 2026, in programma il 6 maggio a Parma, al termine di una tappa che ha messo al centro formazione, competenze e innovazione didattica. Protagonisti assoluti gli studenti e le studentesse dell’IISS “G. Marconi”, che si sono distinti nel progetto educativo di respiro europeo dedicato agli Istituti alberghieri.

Giunto alla sua decima edizione, il Cooking Quiz si conferma uno dei format più apprezzati nel panorama della formazione alberghiera, capace di integrare competenze tecniche, gamification e confronto diretto tra studenti. Ogni anno il progetto coinvolge oltre 35.000 studenti in Italia e in Europa, offrendo un’esperienza didattica dinamica e altamente professionalizzante.

La giornata di Vittoria è stata arricchita dalle masterclass firmate ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dalla Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.), che hanno permesso agli studenti di approfondire temi legati all’eccellenza gastronomica italiana e alle professioni del settore.

Al termine delle prove, hanno conquistato l’accesso alla finalissima le classi 4D e 4A indirizzo Enogastronomia e 4B indirizzo Sala-Vendita, che rappresenteranno l’istituto nella prestigiosa sede dell’Auditorium Paganini di Parma. Non a caso, Parma è la prima città italiana riconosciuta Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, cornice ideale per un evento che permetterà agli studenti di approfondire le sei filiere d’eccellenza del made in Italy agroalimentare: Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, pasta, pomodoro, conserve ittiche e trasformazione del latte.

Entusiasmo e soddisfazione emergono anche dalle parole dei protagonisti. “Bellissima iniziativa, con approfondimenti molto interessanti – raccontano gli studenti – il Cooking Quiz ci ha permesso di imparare cose nuove e di lavorare tutti insieme”. Positivo anche il commento dei docenti: “Una giornata di altissimo valore didattico, che ha stimolato il confronto su tematiche centrali per la formazione professionale. Un’esperienza fantastica per i nostri ragazzi. Ci vediamo a Parma per la Finalissima”.

In palio per le classi vincitrici ci sono una giornata di alta formazione presso ALMA e un viaggio premio in Grecia per l’intera classe, a ulteriore conferma del valore educativo e motivazionale del progetto.

Il Cooking Quiz è un progetto didattico di PLAN Edizioni, diretto e coordinato da PEAKTIME, con il supporto del Comitato Scientifico composto da ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.) e Nazionale Italiana Cuochi (N.I.C.). L’iniziativa è sostenuta da Re.Na.I.A. e AEHT ed è patrocinata da Confartigianato Alimentazione, CNA Agroalimentare e Coldiretti.

A rafforzare ulteriormente il valore formativo del progetto contribuisce il sostegno di numerosi partner nazionali, tra cui Assogi, Ballarini, Consorzio Nazionale Biorepack, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio del Prosciutto di Parma, Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, Consorzio Pomodoro San Marzano DOP, Molino Spadoni, Orogel, TreValli-Cooperlat, Zwilling e molti altri.

L’evento finale del Cooking Quiz 2026 ha inoltre ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, che riconosce il valore culturale ed educativo dell’iniziativa, confermandola come un’eccellenza nel panorama della formazione professionale europea.



