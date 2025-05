L’intervista. Giuseppe Cilio, direttore generale del Vittoria: “Bilancio positivo, ora programmiamo il prossimo anno”

Il primo anno di Eccellenza si chiude con il terzo posto. Con un campionato condotto tra luci e ombre, ma sempre nei quartieri alti della classifica. Lottando e sperando, fino alla fine, per una promozione possibile, che però è stata solo sfiorata. In serie D andrà il Milazzo, mentre il Modica, che nel secondo turno dei play off ha eliminato proprio il Vittoria, continua a sperare e affronta ora la fase nazionale contro l’Elettra Marconia.

Il direttore generale Peppe Cilio, che insieme al presidente Vittorio Pinnolo ha guidato la società in questo primo anno di Eccellenza, traccia un primo bilancio.

“Il terzo posto al primo anno di Eccellenza è un risultato più che positivo – afferma Cilio – ma il risultato più importante è il consolidamento del gruppo societario. Oggi un gruppo coeso di 12 soci guida la società e si appresta a programmare il prossimo anno”.

Giuseppe Cilio, da dove si ricomincia ?

“si ricomincia dal bilancio di quest’anno. Abbiamo preso atto degli errori commessi, soprattutto nella prima parte della stagione. Molti giocatori sono andati via, il nuovo allenatore Renato Mancini ha sostituito in panchina Danilo Rufini, con cui avevamo iniziato la stagione. È stato un periodo difficile: Mancini ha pagato purtroppo gli errori commessi nella prima parte della stagione. Infine abbiamo chiamato l’allenatore Nicolò Terranova, un uomo che ha saputo prendere per mano la squadra e che è molto esigente con i giocatori. È lui l’unico confermato per la prossima stagione, insieme al team manager Stefano Frasca”.

Avete fatto investimenti importanti nell’infrastruttura dello stadio “Gianni Cosimo”.

“Si, abbiamo speso più di 100.000 per rendere lo stadio e tutto l’impianto utile e funzionale. Abbiamo sistemato le sale per la preparazione atletica, tutti i locali interni, gli impianti di acqua calda degli spogliatoi. Nei locali dei vecchi spogliatoi abbiamo realizzato la cucina e la sala mensa, oggi a disposizione della società e dei giocatori”.

Nessun confermato per la prossima stagione, solo l’allenatore e il team manager …

“Si abbiamo voluto fortemente Nicolò Terranova, allenatore capace e preparato, molto esigente con i giocatori, capace di motivare lo spogliatoio e di mettere bene la squadra in campo, dando le giuste motivazioni. Con lui costruiremo la squadra della prossima stagione”.

I primi passi della nuova campagna acquisti.

“È troppo presto, non ne abbiamo ancora parlato. Dopo la conclusione ci siamo salutati e ci siamo presi una pausa. I campionati non sono ancora conclusi ed è ancora presto per parlarne. Presto ci rivedremo per programmare la stagione insieme a Terranova”.

Intanto il Modica, dopo aver eliminato il Vittoria, va avanti e ora è alla fase nazionale.

“ Auguri al Modica. Hanno meritato questo traguardo. Facciamo i nostri auguri ai rossoblu, perché possano raccogliere ancora risultati e soddisfazioni”.

