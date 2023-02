Arrestati imprenditori dopo l’interrogazione del parlamentare regionale. La loro ira

Grazie alla sua attività parlamentare ha permesso di fare piena luce su una vicenda losca al punto tale che è sfociata negli arresti dell’imprenditore messinese Francesco Duca, del dirigente generale del Cas Gaspare Sceusa, oggi in pensione, e di Giuseppe Trifilò. Le indagini sono state condotte della Direzione investigativa antimafia, coordinate dalla Procura di Messina.

I tre si sarebbero accordati per pilotare la gara da 8 milioni bandita dal Consorzio Autostrade Siciliane per il servizio antincendio nelle gallerie delle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo. Nel 2021, la gara è stata assegnata a un gruppo di imprese, con la romana Gsa come capogruppo e la partecipazione della Ok Gol di Susa.

Il 25 luglio 2020 il gruppo del Pd all’Ars presentò un’interrogazione parlamentare (tre giorni dopo arrivò anche una mozione del Movimento 5 Stelle). Era firmata dai deputati Nello Dipasquale, Antonello Cracolici, Baldo Gucciardi, Giuseppe Lupo, Giuseppe Arancio, Anthony Barbagallo, Michele Catanzaro. Dopo l’interrogazione la gara fu revocata dal Cas, salvo poi venire aggiudicata successivamente alle stesse imprese.

Di ieri la notizia degli arresti dopo le indagini della magistratura scaturite proprio da quella interrogazione.

Il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, interviene con una nota sulla vicenda: “Desidero esprimere vicinanza e solidarietà all’onorevole Nello Dipasquale per quanto sta emergendo dopo gli arresti della Dia per gli appalti truccati al Consorzio autostrade siciliane. Il Partito Democratico, unito e compatto, aveva acceso i fari con una interrogazione all’Ars fin dal 2020, primo firmatario proprio Dipasquale. Un atto che ha evidentemente dato molto fastidio agli indagati che – secondo quanto emerge dalle indagini – avrebbero paventato di usare ‘le maniere forti’ o tentare di corromperci per evitare la denuncia: niente da fare su entrambi i fronti e l’esposto alla Procura di Messina è la dimostrazione della nostra correttezza e di Nello Dipasquale nello specifico che ha seguito con particolare dedizione la vicenda”.