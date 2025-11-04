Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Linea Verde Italia nei luoghi di Montalbano: Ragusa, Modica e Scicli protagoniste su Rai Uno
04 Nov 2025 21:15
La bellezza del Sud Est siciliano torna protagonista sul piccolo schermo. Le telecamere di “Linea Verde Italia”, la storica trasmissione di Rai Uno dedicata ai territori, alle eccellenze e alla sostenibilità, hanno fatto tappa in provincia di Ragusa, per raccontare il legame tra paesaggio, tradizione e innovazione nei luoghi resi celebri dal Commissario Montalbano.
La puntata, condotta da Monica Caradonna e Tinto (Nicola Prudente), andrà in onda sabato 22 novembre alle 12:30 su Rai Uno e promette di offrire ai telespettatori un viaggio suggestivo tra Scicli, Modica e Ragusa, tre perle del barocco siciliano che si distinguono per la loro capacità di unire storia, cultura e attenzione all’ambiente.
Un itinerario tra barocco, sostenibilità e cultura
Le riprese, realizzate tra le giornate di lunedì e martedì, hanno toccato alcuni dei luoghi più iconici della provincia:
- Scicli, con i suoi palazzi barocchi e il celebre palazzo del Municipio, sede del commissariato di Montalbano;
- Modica, culla del cioccolato e di una cultura gastronomica che oggi guarda alla sostenibilità e alla filiera corta;
- Ragusa, con i suoi quartieri storici e i progetti di rigenerazione urbana che valorizzano l’identità locale in chiave green.
Il filo conduttore della puntata sarà proprio il dialogo tra tradizione e innovazione ambientale, una cifra distintiva di Linea Verde Italia, che in ogni episodio esplora i modelli virtuosi di sviluppo sostenibile nel Paese.
La Sicilia raccontata come modello di equilibrio tra natura e identità
Il Sud Est siciliano non è solo la scenografia naturale di film e serie televisive, ma anche un territorio che negli ultimi anni ha investito in progetti di valorizzazione ambientale e agricola, nella tutela del paesaggio e nella promozione di nuove economie legate al turismo sostenibile.
Dalle campagne ragusane ai laboratori di cioccolato modicani, dai centri storici barocchi ai percorsi naturalistici tra mare e colline, Linea Verde Italia racconterà una Sicilia autentica e contemporanea, che sa innovare senza perdere le proprie radici.
Una vetrina nazionale per il Sud Est
A favorire la presenza della troupe Rai è stata la Scicli Film Commission, che ha collaborato con la produzione e con le amministrazioni locali per agevolare le riprese.
L’attenzione del programma, che ogni settimana supera il 20% di share e raggiunge oltre due milioni di telespettatori, rappresenta un’importante vetrina di promozione turistica e culturale per tutto il territorio ibleo.
L’appuntamento è dunque per sabato 22 novembre alle 12:30 su Rai Uno, quando l’Italia potrà riscoprire – attraverso le immagini e i racconti di Linea Verde Italia – la magia, la luce e la forza creativa di Ragusa, Modica e Scicli, i tre volti di un’unica, meravigliosa terra.
