Linea Verde Italia nei luoghi di Montalbano: Ragusa, Modica e Scicli protagoniste su Rai Uno

La bellezza del Sud Est siciliano torna protagonista sul piccolo schermo. Le telecamere di “Linea Verde Italia”, la storica trasmissione di Rai Uno dedicata ai territori, alle eccellenze e alla sostenibilità, hanno fatto tappa in provincia di Ragusa, per raccontare il legame tra paesaggio, tradizione e innovazione nei luoghi resi celebri dal Commissario Montalbano.

La puntata, condotta da Monica Caradonna e Tinto (Nicola Prudente), andrà in onda sabato 22 novembre alle 12:30 su Rai Uno e promette di offrire ai telespettatori un viaggio suggestivo tra Scicli, Modica e Ragusa, tre perle del barocco siciliano che si distinguono per la loro capacità di unire storia, cultura e attenzione all’ambiente.

Un itinerario tra barocco, sostenibilità e cultura

Le riprese, realizzate tra le giornate di lunedì e martedì, hanno toccato alcuni dei luoghi più iconici della provincia:

Scicli , con i suoi palazzi barocchi e il celebre palazzo del Municipio , sede del commissariato di Montalbano;

, con i suoi palazzi barocchi e il celebre , sede del commissariato di Montalbano; Modica , culla del cioccolato e di una cultura gastronomica che oggi guarda alla sostenibilità e alla filiera corta;

, culla del cioccolato e di una cultura gastronomica che oggi guarda alla sostenibilità e alla filiera corta; Ragusa, con i suoi quartieri storici e i progetti di rigenerazione urbana che valorizzano l’identità locale in chiave green.

Il filo conduttore della puntata sarà proprio il dialogo tra tradizione e innovazione ambientale, una cifra distintiva di Linea Verde Italia, che in ogni episodio esplora i modelli virtuosi di sviluppo sostenibile nel Paese.

La Sicilia raccontata come modello di equilibrio tra natura e identità

Il Sud Est siciliano non è solo la scenografia naturale di film e serie televisive, ma anche un territorio che negli ultimi anni ha investito in progetti di valorizzazione ambientale e agricola, nella tutela del paesaggio e nella promozione di nuove economie legate al turismo sostenibile.

Dalle campagne ragusane ai laboratori di cioccolato modicani, dai centri storici barocchi ai percorsi naturalistici tra mare e colline, Linea Verde Italia racconterà una Sicilia autentica e contemporanea, che sa innovare senza perdere le proprie radici.

Una vetrina nazionale per il Sud Est

A favorire la presenza della troupe Rai è stata la Scicli Film Commission, che ha collaborato con la produzione e con le amministrazioni locali per agevolare le riprese.

L’attenzione del programma, che ogni settimana supera il 20% di share e raggiunge oltre due milioni di telespettatori, rappresenta un’importante vetrina di promozione turistica e culturale per tutto il territorio ibleo.

L’appuntamento è dunque per sabato 22 novembre alle 12:30 su Rai Uno, quando l’Italia potrà riscoprire – attraverso le immagini e i racconti di Linea Verde Italia – la magia, la luce e la forza creativa di Ragusa, Modica e Scicli, i tre volti di un’unica, meravigliosa terra.

