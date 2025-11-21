Linea Verde Italia: questo sabato una puntata dedicata a Ragusa per un viaggio tra barocco, sostenibilità e innovazione

Sabato 22 novembre alle 12.30 su Rai 1, Linea Verde Italia, il programma dedicato all’innovazione e alla sostenibilità condotto da Monica Caradonna e Tinto, approda a Ragusa, cuore pulsante della Sicilia sud-orientale. Una puntata che promette bellezza, cultura, cibo e storie di cambiamento, raccontando un territorio che ha saputo trasformare le sfide in nuove opportunità.

Ragusa tra barocco e identità: passeggiata a Ibla, gioiello del Val di Noto

La puntata si aprirà con una suggestiva passeggiata tra i vicoli di Ragusa Ibla, dove si respira la magnificenza del barocco del Val di Noto, patrimonio UNESCO. Un’immersione tra chiese, palazzi storici e scorci scenografici che rivelano la capacità della città di rigenerarsi nei secoli, mantenendo viva la propria identità.

Sulle orme del Commissario Montalbano: il fascino eterno di Vigata

Il viaggio continua tra le location rese celebri dalla fiction di Montalbano, un omaggio al legame profondo tra Ragusa e la poetica narrativa di Andrea Camilleri. Le telecamere di Linea Verde Italia porteranno gli spettatori nei luoghi simbolo della “Vigata” televisiva, trasformati in vere e proprie icone del turismo culturale.

Castello di Donnafugata: storia, estetica e innovazione

Non poteva mancare uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia: il Castello di Donnafugata. Qui passato e presente si incontrano in un equilibrio perfetto tra eleganza estetica e nuovi progetti all’insegna della sostenibilità. Un viaggio nel tempo che mostra come un bene culturale possa diventare laboratorio di innovazione.

Mobilità sostenibile e rigenerazione urbana: Ragusa si proietta al futuro

La città siciliana è oggi esempio virtuoso di politiche di mobilità sostenibile, con iniziative pensate per migliorare la vivibilità e rendere il turismo sempre più green. Linea Verde Italia racconterà anche alcune storie di integrazione e rigenerazione sociale, testimonianza di una comunità che guarda allo sviluppo con attenzione e responsabilità.

Il gusto come racconto del territorio: un viaggio nella tradizione gastronomica

Come da tradizione, la puntata si chiuderà con un focus sul patrimonio gastronomico ragusano, tra prodotti tipici, sapori antichi e ricette che narrano cultura, paesaggio e identità. Un viaggio culinario capace di sorprendere e rivelare l’anima più autentica della Sicilia.

